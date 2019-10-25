Facebook разблокировал страницу проекта МИА «Россия сегодня» об Арктике

Facebook разблокировал станицу проекта Arctic.ru, который принадлежит МИА «Россия сегодня», сообщила пресс-служба агентства в своем Telegram-канале.

В агентстве поблагодарили социальную сеть за разблокировку страницы, но отметили, что по-прежнему ждут объяснений.

Facebook заблокировал страницу проекта 21 октября.

Arctic.ru – специальный проект МИА «Россия Сегодня», который стартовал 1 августа 2015 при финансовой поддержке Русского географического общества. Arctic.ru освещает проблемы природных ресурсов и инфраструктуры Северного морского пути, экономики и международного сотрудничества, экологии, сохранения культуры коренных малочисленных народы Севера, туризма и отдыха в арктическом регионе.