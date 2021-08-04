Facebook разрабатывает технологию анализа зашифрованных переписок WhatsApp

Facebook планирует изучать данные зашифрованных переписок в мессенджере WhatsApp. Это поможет компании настроить таргетированную рекламу для пользователей.

Для этого Facebook будет использовать гомоморфное шифрование — изучать сообщения алгоритмами без их фактического чтения. По данным The Information, социальная сеть набирает команду специалистов, которые разработают подобный механизм мониторинга сообщений.

В вакансии для разработчиков Facebook указывает, что команда будет работать над «повышением эффективности рекламных систем Facebook, лидирующих на рынке». В самой компании подтвердили наем сотрудников, но предупредили, что говорить об использовании гомоморфного шифрования в WhatsApp пока рано.

Пользователи мессенджера недовольны намерениями компании. Они опасаются, что социальная сеть получит доступ к еще большему количеству личных данных.

Ранее большое возмущение вызвала обновленная политика конфиденциальности WhatsApp, введенная в этом году.