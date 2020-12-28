Facebook скрыл тысячи постов в группах российских СМИ

24 декабря из Facebook исчезли тысячи постов крупнейших российских медиа, в том числе «Ведомостей», «Комсомольской Правды», Rambler, «Коммерсанта», The Village, TJournal, на исчезновение записей жалуются и в «Новой газете». А в Петербурге пропали посты, например, интернет канала Piter.TV. Впрочем и у других пользователей, не СМИ, встречались те же проблемы.

Все они использовали приложение «Амплифер» для публикации отложенных записей. Сотрудники сервиса заявили, что по неизвестным причинам их приложение отключили от Facebook. При этом посты окончательно не стерты, а лишь скрыты и еще есть надежда, что они вернуться.

«16 декабря нас попросили предоставить тестовую учетную запись, чтобы модераторы могли проверить, что «Амплифер» работает по правилам, — объясняли в сервисе, — Мы подготовили скринкаст, описание, и доступ, и отправили их 23-го декабря. Но несмотря на это, автоматическая система в Фейсбуке не увидела доступ вовремя и заморозила приложение до момента, когда проведут ручную проверку».