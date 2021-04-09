Facebook теперь будет помечать сатирические сайты специальным маркером — Satire Page

По версии соцсети, пользователи не всегда могут отличить настоящую новость от сатирической, а такие метки повысят медийную грамотность людей.

«Тег «сатира» перед ссылками на шуточные статьи в разделе «похожие материалы» ленты новостей мы пока ставим в тестовом режиме. Делается это в связи с обращениями множества пользователей, которые хотели бы более четко разграничивать сатирические материалы с другими», — приводит слова представителя Facebook издание Mashable.

Пока что эта функция доступна только для пользователей из США.