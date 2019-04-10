Facebook тестирует новую вкладку с важными региональными новостями

Facebook тестирует новую вкладку в ленте — Today In. По замыслу разработчиков, это должна быть вкладка с важными региональными новостями.
Раздел доступен пока очень ограниченному количеству пользователей в США — около 1,1 млн. В Nieman Lab провели небольшое расследование о том, какие же новости попадают в ленту региональных пользователей, последив за лентам в течение недели.
И вот, что выяснилось:
• изнасилования;
• автомобильные аварии;
• информация о поисках преступников;
• трупы;
• информация о судах;
• некрологи.
Большая часть такого контента попадает в ленту со страниц локальных телеканалов. Но есть и сайты, которые вообще не ясно, каким образом пробрались сквозь фильтры Facebook — сплошной кликбейт.
В ответ на запрос Nieman Lab в Facebook, там ответили, что цель Today In — обеспечить аудиторию качественным региональным контентом. И что в формировании ленты разработчики основываются на взаимодействие пользователя с контентом.
Источник: MediaMedia