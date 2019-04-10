Facebook тестирует новую вкладку с важными региональными новостями

Теги: 
Facebook
Апр 10, 2019

Facebook тестирует новую вкладку в ленте — Today In. По замыслу разработчиков, это должна быть вкладка с важными региональными новостями. 

Раздел доступен пока очень ограниченному количеству пользователей в США — около 1,1 млн. В Nieman Lab провели небольшое расследование о том, какие же новости попадают в ленту региональных пользователей, последив за лентам в течение недели.

И вот, что выяснилось:

•   изнасилования;

•   автомобильные аварии;

•   информация о поисках преступников; 

•   трупы;

•   информация о судах; 

•   некрологи.

Большая часть такого контента попадает в ленту со страниц локальных телеканалов. Но есть и сайты, которые вообще не ясно, каким образом пробрались сквозь фильтры Facebook — сплошной кликбейт.

В ответ на запрос Nieman Lab в Facebook, там ответили, что цель Today In — обеспечить аудиторию качественным региональным контентом. И что в формировании ленты разработчики основываются на взаимодействие пользователя с контентом.

Источник: MediaMedia
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