Пользователи Facebook стали меньше меньше переходить в новостные издания

Трафик из Facebook на новостные издания с января 2017 года упал на 40 %. Это выяснило исследование Chartbeat.

Снижается и трафика из Twitter. Зато растет трафик из мобильного веба и приложений-агрегаторов.

При это поисковый трафик из Google вырос более чем в 2 раза за тот же период. На 30% вырос прямой мобильный трафик на сайты.

И любопытно, что трафик с Flipboard тоже вырос в два раза. Впрочем, Flipboard — это новостной агрегатор по умолчанию в устройствах Samsung на территории США, поэтому заметная часть этого роста случилась благодаря этому факту.

С мая по октябрь 2018 года трафик на новостные издания из Google News вырос в три раза. Вырос также трафик из Apple News, правда, точных цифр в Chartbeat назвать не смогли.