Facebook удалил запрещенный в России контент со своей платформы и Instagram

Facebook удалил по требованию российских властей публикации с запрещенным в России контентом со своей платформы и с принадлежащего соцсети сервиса Instagram, сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора. По его словам, штраф в одну десятую от оборота американской корпорации в России все еще грозит: согласно действующему законодательству, соцсеть обязана была удалить запрещенный контент в первые сутки после соответствующего требования Роскомнадзора, но сделала это уже после вызова на составление протокола.

Facebook удалил запрещенную информацию, вероятно, в надежде на более мягкое решение суда, так как он может назначить штраф и в 1/20 от оборота Facebook, и в 1/10, предполагает председатель комиссии по цифровой экономике Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. На данный момент, как отмечает он, у Facebook нет в России ни счетов, ни каких-либо активов, поэтому и взыскать этот штраф с корпорации будет затруднительно. Кроме того, пока в России не начал действовать закон «о приземлении» зарубежных IT-компаний, поэтому у российских властей нет как таковых рычагов воздействия на компанию: «Максимально возможная мера – это замедление трафика сервисов Facebook».