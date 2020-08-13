Facebook во втором квартале удалила 7 млн публикаций с ложной информацией о COVID-19

Во втором квартале соцсеть Facebook удалила 7 млн публикаций, в которых содержалась ложная информация о COVID-19. Отчет компании опубликованна ее сайте.

За указанный период в целом Facebook 22,5 млн раз приняла меры против вредоносного контента. При этом в первом квартале 2020 года показатель составил 9,6 млн.

Из-за пандемии работников соцсети отправили домой, и в Facebook больше полагались на технологии при модерации контента, говорится в сообщении.

«Сегодняшний отчет показывает, что, хотя наша технология выявления и удаления нарушающего правила контента улучшается, по-прежнему есть области, где мы будем полагаться на людей — как при проверке контента, так и при обучении наших технологий», — отметили в Facebook.