Facebook выделит $7,5 млн на изучение этических проблем с искусственным интеллектом

Американская корпорация Facebook заключила с Мюнхенским техническим университетом соглашение о сотрудничестве в области изучения этических проблем, возникающих в ходе применения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Стороны учреждают Институт этики ИИ, работу которого американцы профинансируют в размере $7,5 млн в течение ближайших пяти лет.

Директор управления прикладного машинного обучения Facebook Хоакин Кинёнеро Кандела:

Сегодня Facebook объявляет о партнерстве с Мюнхенским техническим университетом в целях поддержки создания независимого центра исследования этики ИИ. Институт этики искусственного интеллекта, который будет поддержан первоначальным грантом Facebook в $7,5 млн на срок пять лет, поможет продвинуться вперед в сфере изучения этики новых технологий и будет исследовать фундаментальные проблемы, затрагивающие применение и воздействие ИИ.

Некоммерческая организация «Партнерство по искусственному интеллекту», которая была создана компаниями Amazon, Google, Facebook, IBM и Microsoft в 2016 году, разрабатывает этические рекомендации для исследований в области искусственного интеллекта, включая гарантии того, что исследования не нарушат международные конвенции или права человека.