Facebook выплатит пользователям $90 млн по иску десятилетней давности

Компания Meta и принадлежащая ей соцсеть Facebook выплатят $90 млн пользователям для урегулирования десятилетнего судебного процесса, начатого еще в феврале 2012 года. Тогда группа пользователей обвинила компанию в нарушении конфиденциальности, пишет The Verge.

Истцы утверждают, что Facebook с помощью кнопок «Мне нравится» собирала историю посещений пользователей на сторонних ресурсах и в последствии продавала рекламодателям.

Дело было прекращено в июне 2017 года, но затем возобновлено в апреле 2020 года федеральным апелляционным судом. Соцсеть отказалась признать вину, но решила выплатить деньги, чтобы закончить судебные тяжбы. Кроме того, мировое соглашение требует от Facebook исключить данные, которые он собирал незаконно.