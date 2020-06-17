Facebook заблокировал личные профили журналистов из Туниса и Сирии

Палестинские, тунисские, сирийские журналисты и активисты жалуются на то, что Facebook заблокировал их личные профили.

Эти аккаунты по каким-то критериям оказались причислены к тем, кто пропагандирует терроризм. Как говорят сами авторы этих профилей, Facebook готов не предпринимать никаких действий на профили и посты политиков, но когда речь заходит про активистов и журналистов, может быть строг и слеп.

Кто-то из активистов считает, что удаление аккаунтов может быть связано с тем, что соцсеть активно привлекает к анализу профилей и постов искусственных интеллект.

В одной только Палестине в начале мая было заблокировано 52 аккаунта журналистов и активистов. В Сирии — 35 аккаунтов. В Тунисе — 60. Никаких объяснений со стороны Facebook владельцам этих аккаунтов предоставлено не было.