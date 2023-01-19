Facebook* заблокировал страницу «RT на русском»

Страница телеканала Russia Today, «RT на русском», была заблокирована для подписчиков в Facebook*. Также страницу удалили из поисковой выдачи. Отмечается, что при нажатии на ссылку страницы появляется надпись, что контент недоступен.

У аккаунта было более 2 млн подписчиков. Аккаунт издания является одной из крупнейших страниц русскоязычных СМИ в Facebook*.

Телеканал обратился в службу поддержки соцсети с просьбой объяснить блокировку страницы.

Напомним, телеканалы Russia Today уже были заблокированы на территории стран Евросоюза с начала 2022 года. Кроме того, аккаунты телеканала на разных языках неоднократно удалялись или блокировались на YouTube и в TikTok.

*Facebook принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена