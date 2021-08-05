Facebook занял первое место в рейтинге деструктивных соцсетей

Facebook возглавил антирейтинг социальных сетей по наличию деструктивного контента. Антирейтинг платформ, нарушающих законодательство в сфере распространения информации, составила инициативная группа членов Общественной палаты РФ, Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а также Лига безопасного интернета.

По данным исследования, в Facebook не удалено более 2,3 тыс. противоправных материалов. За прошедшие полгода зафиксировано 15 случаев цензуры в отношении российских СМИ и компаний. Также при составлении рейтинга эксперты учитывали готовность подчиняться требованиям ведомства и скорость реагирования модераторов площадки на жалобы.

Второе место в рейтинге занял YouTube, третье — Twitter. В предыдущем ранжированном списке, который опубликовали в феврале 2021 года, лидирующую позицию занимал Twitter. По словам Екатерины Мизулиной, члена Общественной палаты и директора «Лиги безопасного интернета», «снижение» в антирейтинге — следствие принимаемых Роскомнадзором мер. Далее следуют Instagram, «ВКонтакте», TikTok и «Одноклассники».

В отношении нарушителей будут применены санкции. В основном это будут технические меры воздействия, такие как замедление трафика.