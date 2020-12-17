Facebook занялась разработкой сервиса для «выжимки» новостей

Facebook сообщил во время общего собрания сотрудников Facebook, что разрабатывает инструмент для обобщения новостных статей, пишет Buzzfeed News.

Встреча, проходившая 15 декабря, была закрытой, но издание получило аудиозапись происходящего. Во время встречи компания представила инструмент TLDR — название происходит от аббревиатуры «too long; didn’t read» («слишком длинно, не читал»).

Издание предполагает, что с помощью искусственного интеллекта сервис будет выделять ключевые положения текста, а затем оформлять их в виде маркированного списка.

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