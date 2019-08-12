Facebook заплатит СМИ по $3 млн в год за контент в своем новостном разделе

Facebook заплатит ведущим американским СМИ по $3 млн за годовую лицензию на размещение их контента в своем новостном разделе, сообщает The Wall Street Journal. Соответствующее предложение получили Dow Jones, The Washington Post и Bloomberg.

Социальная сеть предоставит СМИ свободу выбора в вопросе того, как именно будут размещаться материалы и фотографии. В первом случае это прямое размещение статьи в Facebook, а во втором — только заголовка материала со ссылкой на новостной сайт. Запуск нового раздела социальная сеть запланировала на осень этого года. Издание также отмечает, что минимальный срок лицензии составит три года. Есть ли у Facebook уже подписанные соглашения со СМИ — неизвестно.

The Wall Street Journal отмечает, что ранее конкурента соцсети — компанию Google раскритиковали за отказ платить СМИ за показ их контента. На сегодняшний день Google и Facebook являются основными дистрибьюторами для издателей новостей. По данным NYT, они распределяют более 80 % внешнего трафика на различные сайты. В прошлом году Google заработал на рекламе, которая транслируется при поиске новостей, $4,7 млрд. Американские СМИ за аналогичный период получили немногим больше — $5,1 млрд.

Иллюстрация: shutterstock.com