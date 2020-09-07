Facebook запретит размещать политическую рекламу перед выборами в США

Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что соцсеть прекратит размещать политическую рекламу за семь дней до выборов президента США, назначенных на 3 ноября. Также компания будет помечать все посты с дезинформацией или преждевременными заявлениями, касающимися результатов голосования.

По мнению Цукерберга, предвыборная гонка разделяет нацию на два политических лагеря, что повышает риск волнений и беспорядков в США. В связи с этим Facebook проводит крупнейшую информационную кампанию по голосованию в американской истории, цель которой помочь четырём миллионам человек зарегистрироваться, а затем проголосовать.

Накануне Twitter отметил два сообщения президента США Дональда Трампа как нарушающие правила соцсети. В них американский лидер призывал избирателей, которые голосуют по почте, отправить свои бюллетени в ближайшее время, а в день голосования прийти на участок и убедиться, что их голос учтен. Соцсеть расценила это как призыв проголосовать дважды.

Facebook также будет удалять сообщения, которые убеждают людей отказаться от голосования из-за риска заражения коронавирусом. Кроме этого, сеть ограничит количество раз, которые можно будет переслать одно и то же сообщение в разные чаты Messenger.

Ранее Facebook заблокировала серию рекламных публикаций, размещенных в аккаунтах президента США Дональда Трампа и его предвыборной кампании, посчитав, что они разжигают ненависть. Также соцсеть удалила 7 млн публикаций, в которых содержалась ложная информация о COVID-19.