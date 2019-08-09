Facebook запустит отдельную вкладку «Новости»

Уже этой осенью Facebook запускает отдельную вкладку «Новости» в наших лентах. И для этого договаривается с крупнейшими новостными изданиями на лицензирование их контента.

Как пишет Guardian со ссылкой на WSJ, представители Facebook предложили ABC News, Washington Post, Bloomberg и Dow Jones до $3 млн в год за использование их контента в запускающейся новостной вкладке.

Впервые Марк Цукерберг заговорил о новом разделе в ленте в апреле 2019 года.

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