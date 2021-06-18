Facebook запустит в соцсети сервис для подкастов с 22 июня

Владельцы страниц подкастов в соцсети смогут указать RSS-канал своего шоу, а пользователи — послушать их на вкладке «Подкасты».

Со временем Facebook также планирует добавить функцию, которая позволит пользователям создавать нарезки из своих любимых подкастов, пишет The Verge со ссылкой на письмо, разосланное владельцам страниц подкастов в соцсети.

Авторы смогут связать RSS-канал своего шоу с Facebook — соцсеть по мере выхода новых эпизодов будет показывать сообщениях о них в новостной ленте пользователей. Доступ к шоу можно будет получить на новой вкладке «Подкасты».

Ведущие, которые захотят публиковать свои подкасты на Facebook, должны будут согласиться с условиями использования — это даст соцсети, например, право создавать производный контент для распространения шоу.

Кроме того, авторы подкастов могут решить, позволять ли пользователям соцсети создавать из шоу нарезки длительностью до одной минуты. По мнению Facebook, это повысит узнаваемость подкастов и заинтересованность в них.