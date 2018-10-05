Google запустил бета-версию сервиса для фактчекинга

Google News Initiative запустил бета-версию Fact Check Tools — сервиса для проверки информации. Специализированный поисковик выдает только контент, проверенный фактчекерами. Среди партнеров — Snopes, PolitiFact, сообщает Poynter (основатель PolitiFact).

Благодаря сервису журналисты и обычные пользователи смогут ознакомиться с надежными материалами на интересующую их тему. Первая версия Fact Check Tools была запущена полгода назад. Ее начали использовать организации, занимающиеся проверкой фактов, и предоставлять Google обратную связь. Среди первых была британская некоммерческая организация Full Fact.

По информации Poynter, в тестировании сервиса участвуют еще восемь организаций. Они отказались комментировать новый проект Google. Сейчас Fact Check Tools находится на стадии закрытого тестирования — для его использования необходимо оставить заявку.

У поисковика есть еще один инструмент для проверки фактов — ClaimReview. Элемент структурированных данных может быть добавлен на страницу, если там проверяется утверждение, сделанное другими пользователями. В этом случае в результатах поиска будет появляться краткая информация о проверке фактов по данному утверждению.