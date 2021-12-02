Шесть фактов об истории цензуры

Интересные факты о том, как цензура была религиозной, как вдохновляла и как заставляла «выкручиваться» журналистов и писателей
В раннем Средневековье информацию контролировала церковь. Она старательно пыталась искоренить инакомыслие и поэтому под запрет стала попадать каждая вторая книга.
Церковную цензуру ужесточило появление инквизиции (особый судебный орган при католической церкви). Строгой цензуре начала подвергаться вся печатная продукция! Появился Индекс запрещенных книг. Этот список обязаны были иметь при себе все книготорговцы и типографщики. Противники же правил приговаривались к смертной казне через сожжение.
Викторианцы же наоборот отмечают, что цензура и границы дозволенности особенно вдохновляли их на новые способы выражения своих чувств в творчестве. Цензура заставила авторов изворачиваться, использовать метафоры.
В России XIX века были стоп-слова и выражения, которых приходилось избегать авторам, если они хотели публиковаться.
«Краеугольный камень» — эту библейскую цитату следовало избегать в текстах, ведь краеугольным камнем называли Христа.
• Не называть французов добрыми — считалось, что во время государственных переворотов не было добрых людей. Добрыми нельзя было называть и евреев.
• Избегать эпитетов «небесный», «ангельский», «божественный» и других слов, относящихся к религии.
• В голодные времена запрещалось писать слово «голод».
Павел I так боялся в России французского вольнодумства, что 18 апреля 1800 года вообще запретил ввозить из-за границы какую-либо печатную продукцию. А 9 июля 1804 года при Александре I в России появился первый устав о цензуре. Яркими примерами цензуры стал арест и ссылка писателя А. Н. Радищева и закрытие книгоиздательства журналиста Н. И. Новикова.
В СССР в 1960–1970-х годах у журналистов были свои уловки, чтобы обойти цензуру и быть напечатанным.
• Высылать членам редколлегии верстку необходимо было только сплошь исчерканную красным карандашом и правленую много раз, чтобы было почти ничего не разобрать.
• Лауреаты Ленинской премии или премии Ленинского комсомола могли смело считать эти награды своей «защитой и опорой». Автора, получившего правительственную награду, запретить было почти невозможно.
• Запрещенные произведения можно было цитировать, если называть их не по названиям, а, например, «Рукопись № 456».
Когда Берия был арестован и расстрелян, редакция БСЭ (Большая советская энциклопедия) разослала всем подписчикам специальное письмо. В нем рекомендовалось ножницами или бритвой вырезать страницы о Берии, а вместо них вклеить дополнительные страницы со статьями про «Берингов пролив».