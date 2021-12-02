Шесть фактов об истории цензуры

В раннем Средневековье информацию контролировала церковь. Она старательно пыталась искоренить инакомыслие и поэтому под запрет стала попадать каждая вторая книга.

Церковную цензуру ужесточило появление инквизиции (особый судебный орган при католической церкви). Строгой цензуре начала подвергаться вся печатная продукция! Появился Индекс запрещенных книг. Этот список обязаны были иметь при себе все книготорговцы и типографщики. Противники же правил приговаривались к смертной казне через сожжение.

Викторианцы же наоборот отмечают, что цензура и границы дозволенности особенно вдохновляли их на новые способы выражения своих чувств в творчестве. Цензура заставила авторов изворачиваться, использовать метафоры.

В России XIX века были стоп-слова и выражения, которых приходилось избегать авторам, если они хотели публиковаться.

«Краеугольный камень» — эту библейскую цитату следовало избегать в текстах, ведь краеугольным камнем называли Христа.

• Не называть французов добрыми — считалось, что во время государственных переворотов не было добрых людей. Добрыми нельзя было называть и евреев.

• Избегать эпитетов «небесный», «ангельский», «божественный» и других слов, относящихся к религии.