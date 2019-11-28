Прогулка по журфакам: где и как учат журналистов

Мы сравнили пять лучших программ бакалавриата в вузах России и теперь знаем, куда поступить, чтобы изучить этножурналистику, а где искать мастеров журналистских расследований
В 149 вузах России учат будущих журналистов. Качество обучения сравнивают часто, а вот о содержании программ забывают. А ведь в разных вузах преподают разные предметы. Мы выбрали пять вузов из десятки лучших так, чтобы они находились в разных городах, и изучили программы обучения бакалавров.
В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова есть только одно журналистское направление — сама журналистика. «Международная журналистика» и «Реклама и связи с общественностью» здесь не идут отдельными программами, но оба направления можно изучить, поступив на «Журналистику», — стоит только выбрать нужный профиль.
Как происходит разделение на профили? Первые два года студенты изучают гуманитарные науки и саму сферу масс-медиа. Затем каждый учащийся выбирает один отраслевой предмет и один тематический. Иначе говоря, студенты решают, кем они хотят работать (фотографом, телеведущим, дизайнером…) и в какой сфере (мода, политика, спорт…).
Как раз в отраслевые предметы входит изучение рекламы и связей с общественностью (причём отдельно реклама и отдельно связи), а в тематических можно увидеть международную журналистику. Плюс такой системы — возможность выбрать и то, и другое, ведь в других университетах хочешь быть рекламистом — в международную журналистику путь уже закрыт. Из минусов — недостаточно глубокая специализация. Студенты занимаются профильными предметами лишь два семестра, да и на каждое направление приходится всего по пять тематических дисциплин. А в это время в других вузах под профильные предметы отводятся все четыре года — можно считать, что вдвое больше.
Подробнее о профилях программы
В институте «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» параллельно идут три программы: «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика» и «Международная журналистика». Речь пойдёт о второй.
Студентам предлагается три профиля: «Телерадиожурналистика», «Визуальная журналистика и дизайн» и «Периодическая печать», которая в 2019 году официально переименовалась в «Цифровые медиакоммуникации». А на современный лад перестроилась ещё несколько лет назад. Студенты выбирают профиль после второго года обучения. До этого им преподают гуманитарные предметы и, скажем так, общежурналистские.
Под строкой «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» в списке направлений Томского государственного университета — три подпункта: «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика» и «Издательское дело».
В интересующем нас направлении — целых четыре программы: «Журналистика и новые медиа», «Журналист печатных и интернет-СМИ», «Телерадиожурналистика» и «Производство и оформление периодических изданий». Только вот ко всем, кроме первой, приписано: «Набор в 2019/20 году не осуществляется»: деление на программы изменилось.
Остается анализировать, чем же занимаются и будут заниматься нынешние первокурсники программы «Журналистика и новые медиа».
Томский факультет журналистики гордится тем, что разрабатывает эксклюзивную программу обучения. Как утверждается на сайте, «уже в первый год обучения студент формирует свою индивидуальную траекторию». Деление на профили в интересующей нас программе все же есть: уже после первого курса студентам предлагаются направления «Журналист печатных и интернет-СМИ», «Телерадиожурналистика», «Медиадизайн и фотожурналистика», «Документальное кино».
В казанской «Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций» — четыре программы: «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика», «Телевидение» и «Медиакоммуникации». Скажем пару слов о последней, а затем вернемся к «Журналистике».
«Медиакоммуникации» — это более современная программа, где учат разработке и продвижению медиа. Взгляните на дисциплины: «Основы профессиональной деятельности в медиасфере», «Современное медиапространство России», «Современный инструментарий анализа медиатекстов», «Программное обеспечение медиасферы», «Теория и практика управления медийным пространством»… Часть этих предметов встречается и в журналистской программе, так что можно считать «Журналистику» более полным направлением, где классические знания сочетаются с современными. Но если вы больше нацелены на работу исключительно в интернет-пространстве и на создание медиапродукта, есть смысл подробнее рассмотреть программу «Медиакоммуникации».
Традиционная же журналистика три года перестраивалась, не принимая студентов. Еще в 2015 году был набор на программы «Периодическая печать», «Телевидение» и «Средства массовой информации (национальная журналистика)», а теперь, в 2019, открылись «Мультимедийная журналистика», «Новые национальные медиа: мультимедийная журналистика» и «Международная журналистика». Причем вторая программа практически дублирует первую, только здесь больше уклон в сторону татарских культуры, языка и медиаландшафта. А потому остановимся на первой программе — «Мультимедийной журналистике».
Внутри программы деления на профили нет. И, к сожалению, дисциплины по выбору на онлайн-ресурсах КФУ не перечислены, поэтому подсчет велся без них.
Программа «Журналистика» в Самарском государственном университете ведется факультетом филологии и журналистики — параллельно с «Рекламой и связями с общественностью», «Издательским делом» и «Телевидением».
Деления на профили внутри программы нет — здесь готовят универсальных специалистов.
Подробнее о профилях программы
Общее сравнение
В графиках ниже дисциплины всех пяти вузов подсчитаны и сгруппированы тематически. Некоторые предметы нам пришлось объединить, если у них были разные названия, но одна суть, иначе графики получились бы бесконечными.
Подсчет велся по семестрам на основании учебных планов программ. Чем дольше изучается предмет, тем выше будет столбик в графике.
Сразу скажем, что подсчет велся как общих предметов, так и дисциплин по выбору (кроме КФУ, где дисциплины по выбору не указаны). Поэтому наличие дисциплины в графиках не означает, что студент ее выбрал. Кроме того, в задачи исследования не входила оценка качества обучения, ведь эффективность зависит как от преподавателей, так и от студентов. Так что, если в программе вуза заявлена какая-то дисциплина, это не гарантирует, что его выпускники – специалисты в этом направлении. И наоборот: если дисциплины в программе университета нет, это не значит, что ее материал не может быть рассмотрен в рамках других предметов.
Базовые дисциплины: общегуманитарные предметы, которые есть в каждом вузе (первый график) или почти в каждом (второй график).
Профессиональные дисциплины: изучение медиасреды и принципов работы в журналистской сфере.
Профессиональные дисциплины: изучение медиасреды и принципов работы в журналистской сфере.
Журналистские направления: тематическое поле, которое исследует журналист.