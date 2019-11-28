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Прогулка по журфакам: где и как учат журналистов

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Мы сравнили пять лучших программ бакалавриата в вузах России и теперь знаем, куда поступить, чтобы изучить этножурналистику, а где искать мастеров журналистских расследований

В 149 вузах России учат будущих журналистов. Качество обучения сравнивают часто, а вот о содержании программ забывают. А ведь в разных вузах преподают разные предметы. Мы выбрали пять вузов из десятки лучших так, чтобы они находились в разных городах, и изучили программы обучения бакалавров.

В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова есть только одно журналистское направление — сама журналистика. «Международная журналистика» и «Реклама и связи с общественностью» здесь не идут отдельными программами, но оба направления можно изучить, поступив на «Журналистику», — стоит только выбрать нужный профиль.

Как происходит разделение на профили? Первые два года студенты изучают гуманитарные науки и саму сферу масс-медиа. Затем каждый учащийся выбирает один отраслевой предмет и один тематический. Иначе говоря, студенты решают, кем они хотят работать (фотографом, телеведущим, дизайнером…) и в какой сфере (мода, политика, спорт…).

Как раз в отраслевые предметы входит изучение рекламы и связей с общественностью (причём отдельно реклама и отдельно связи), а в тематических можно увидеть международную журналистику. Плюс такой системы — возможность выбрать и то, и другое, ведь в других университетах хочешь быть рекламистом — в международную журналистику путь уже закрыт. Из минусов — недостаточно глубокая специализация. Студенты занимаются профильными предметами лишь два семестра, да и на каждое направление приходится всего по пять тематических дисциплин. А в это время в других вузах под профильные предметы отводятся все четыре года — можно считать, что вдвое больше.

Подробнее о профилях программы

Учебный план программы

 

В институте «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» параллельно идут три программы: «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика» и «Международная журналистика». Речь пойдёт о второй.

Студентам предлагается три профиля: «Телерадиожурналистика», «Визуальная журналистика и дизайн» и «Периодическая печать», которая в 2019 году официально переименовалась в «Цифровые медиакоммуникации». А на современный лад перестроилась ещё несколько лет назад. Студенты выбирают профиль после второго года обучения. До этого им преподают гуманитарные предметы и, скажем так, общежурналистские.

Учебный план программы

 

Под строкой «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» в списке направлений Томского государственного университета — три подпункта: «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика» и «Издательское дело».

В интересующем нас направлении — целых четыре программы: «Журналистика и новые медиа», «Журналист печатных и интернет-СМИ», «Телерадиожурналистика» и «Производство и оформление периодических изданий». Только вот ко всем, кроме первой, приписано: «Набор в 2019/20 году не осуществляется»: деление на программы изменилось.

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Остается анализировать, чем же занимаются и будут заниматься нынешние первокурсники программы «Журналистика и новые медиа».

Томский факультет журналистики гордится тем, что разрабатывает эксклюзивную программу обучения. Как утверждается на сайте, «уже в первый год обучения студент формирует свою индивидуальную траекторию». Деление на профили в интересующей нас программе все же есть: уже после первого курса студентам предлагаются направления «Журналист печатных и интернет-СМИ», «Телерадиожурналистика», «Медиадизайн и фотожурналистика», «Документальное кино».

Учебный план программы

 

В казанской «Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций» — четыре программы: «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика», «Телевидение» и «Медиакоммуникации». Скажем пару слов о последней, а затем вернемся к «Журналистике».

«Медиакоммуникации» — это более современная программа, где учат разработке и продвижению медиа. Взгляните на дисциплины: «Основы профессиональной деятельности в медиасфере», «Современное медиапространство России», «Современный инструментарий анализа медиатекстов», «Программное обеспечение медиасферы», «Теория и практика управления медийным пространством»… Часть этих предметов встречается и в журналистской программе, так что можно считать «Журналистику» более полным направлением, где классические знания сочетаются с современными. Но если вы больше нацелены на работу исключительно в интернет-пространстве и на создание медиапродукта, есть смысл подробнее рассмотреть программу «Медиакоммуникации».

Было
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Традиционная же журналистика три года перестраивалась, не принимая студентов. Еще в 2015 году был набор на программы «Периодическая печать», «Телевидение» и «Средства массовой информации (национальная журналистика)», а теперь, в 2019, открылись «Мультимедийная журналистика», «Новые национальные медиа: мультимедийная журналистика» и «Международная журналистика». Причем вторая программа практически дублирует первую, только здесь больше уклон в сторону татарских культуры, языка и медиаландшафта. А потому остановимся на первой программе — «Мультимедийной журналистике».

Внутри программы деления на профили нет. И, к сожалению, дисциплины по выбору на онлайн-ресурсах КФУ не перечислены, поэтому подсчет велся без них.

Учебный план программы

 

Программа «Журналистика» в Самарском государственном университете ведется факультетом филологии и журналистики — параллельно с «Рекламой и связями с общественностью», «Издательским делом» и «Телевидением».

Деления на профили внутри программы нет — здесь готовят универсальных специалистов.

Подробнее о профилях программы

Учебный план программы

 

Общее сравнение

В графиках ниже дисциплины всех пяти вузов подсчитаны и сгруппированы тематически. Некоторые предметы нам пришлось объединить, если у них были разные названия, но одна суть, иначе графики получились бы бесконечными.

Подсчет велся по семестрам на основании учебных планов программ. Чем дольше изучается предмет, тем выше будет столбик в графике.

Сразу скажем, что подсчет велся как общих предметов, так и дисциплин по выбору (кроме КФУ, где дисциплины по выбору не указаны). Поэтому наличие дисциплины в графиках не означает, что студент ее выбрал. Кроме того, в задачи исследования не входила оценка качества обучения, ведь эффективность зависит как от преподавателей, так и от студентов. Так что, если в программе вуза заявлена какая-то дисциплина, это не гарантирует, что его выпускники – специалисты в этом направлении. И наоборот: если дисциплины в программе университета нет, это не значит, что ее материал не может быть рассмотрен в рамках других предметов.

Базовые дисциплины: общегуманитарные предметы, которые есть в каждом вузе (первый график) или почти в каждом (второй график).

Профессиональные дисциплины: изучение медиасреды и принципов работы в журналистской сфере.

Профессиональные дисциплины: изучение медиасреды и принципов работы в журналистской сфере.

Журналистские направления: тематическое поле, которое исследует журналист.

Иллюстрации: shutterstock.com; Маргарита Воротникова
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