Прогулка по журфакам: где и как учат журналистов

В 149 вузах России учат будущих журналистов. Качество обучения сравнивают часто, а вот о содержании программ забывают. А ведь в разных вузах преподают разные предметы. Мы выбрали пять вузов из десятки лучших так, чтобы они находились в разных городах, и изучили программы обучения бакалавров.

В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова есть только одно журналистское направление — сама журналистика. «Международная журналистика» и «Реклама и связи с общественностью» здесь не идут отдельными программами, но оба направления можно изучить, поступив на «Журналистику», — стоит только выбрать нужный профиль.

Как происходит разделение на профили? Первые два года студенты изучают гуманитарные науки и саму сферу масс-медиа. Затем каждый учащийся выбирает один отраслевой предмет и один тематический. Иначе говоря, студенты решают, кем они хотят работать (фотографом, телеведущим, дизайнером…) и в какой сфере (мода, политика, спорт…).

Как раз в отраслевые предметы входит изучение рекламы и связей с общественностью (причём отдельно реклама и отдельно связи), а в тематических можно увидеть международную журналистику. Плюс такой системы — возможность выбрать и то, и другое, ведь в других университетах хочешь быть рекламистом — в международную журналистику путь уже закрыт. Из минусов — недостаточно глубокая специализация. Студенты занимаются профильными предметами лишь два семестра, да и на каждое направление приходится всего по пять тематических дисциплин. А в это время в других вузах под профильные предметы отводятся все четыре года — можно считать, что вдвое больше.

Подробнее о профилях программы

Учебный план программы

В институте «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» параллельно идут три программы: «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика» и «Международная журналистика». Речь пойдёт о второй.

Студентам предлагается три профиля: «Телерадиожурналистика», «Визуальная журналистика и дизайн» и «Периодическая печать», которая в 2019 году официально переименовалась в «Цифровые медиакоммуникации». А на современный лад перестроилась ещё несколько лет назад. Студенты выбирают профиль после второго года обучения. До этого им преподают гуманитарные предметы и, скажем так, общежурналистские.

Учебный план программы

Под строкой «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» в списке направлений Томского государственного университета — три подпункта: «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика» и «Издательское дело».

В интересующем нас направлении — целых четыре программы: «Журналистика и новые медиа», «Журналист печатных и интернет-СМИ», «Телерадиожурналистика» и «Производство и оформление периодических изданий». Только вот ко всем, кроме первой, приписано: «Набор в 2019/20 году не осуществляется»: деление на программы изменилось.