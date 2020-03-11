Почему студенческие проекты терпят фиаско

Студенты рассказывают о своих проектах, а мы пытаемся понять, что с ними не так
Студенческие проекты — важнейшая часть обучения студентов-журналистов. Они помогают выстраивать студентам собственную аудиторию, приучают их к регулярному созданию контента, позволяют создать собственное портфолио и наработать профессиональные связи. Но успешных примеров СМИ, созданных на журфаках, почему-то немного. Мы поговорили с авторами нескольких таких проектов и узнали, в чем причина их «выгорания».
Александра Маркевич
студентка 4-го курса СЗИУ РАНХиГС направления «Журналистика»
Поступая на журналистику в 2016 году, я искренне верила, что любовь, мир, братство спасут мир. Заканчивая журналистику в 2020 году, я все еще верю, что главный инструмент любого журналиста — это эмоции. Однако в свое время именно эмоциональный порыв помешал нам создать хороший проект.
На одной из дисциплин (уже не помню точное название) преподаватель дал нам задание: делимся на две команды, создаем свое издание, к нему делаем публичную страницу, раскручиваем. И разделились. Мне повезло, я и сейчас так думаю, потому что наша команда состояла из умных, целеустремленных, сильных людей.
Понеслись дни, мы наслаждались работой. Интернет-журнал свой назвали «Mint». Предполагалось, что в нем будет все, что связано с жизнью молодых, для молодых и о молодых. Мы понимали, что подобных изданий — миллион. И нам нужен был «БУМ» — контент, который разорвет нашу аудиторию в 30 человек.
Такой «БУМ» устроила одна из наших студенток — Анастасия. Она решила, что надо посетить концерт какой-либо медийной личности или группы, которая пользуется популярностью. И выбор пал на группу «Хлеб».
Настя до сих пор вспоминает это время с искрой в глазах: «В тот момент я отчаянно предположила, что способна на все, но концертный менеджер отказал в интервью с группой. Спустилась с небес на землю. В таких случаях стоит рационально подходить к вопросу и искать пути решения «на поверхности». Ведь позже знакомые пригласили к ним на автограф-сессию.
После этого мы полетели. Я вела рубрику «ЧТИВО», где брала интервью у начинающих молодых писателей, например, Алексея Белого — человека, который в 18 лет выпустил детектив «Теперь меня видно».
Также в нашем журнале была рубрика «ИНДЕКССТУДЕНТА», где мы отслеживали стоимость продуктовой корзины студента. Мы вели трансляцию конференции группы «DOPECLVB», делали подборки дешевых путешествий. Нашему журналу удалось побеседовать с юмористическим дуэтом из Санкт-Петербурга «Соседи» — финалистами «Comedy Баттл» и профессиональными актерами, артистами музыкально-драматического театра «Буфф».
Прошло три года, и, как мне кажется, сейчас я понимаю, почему мы провалились. Во-первых, как я сказала в самом начале, — эмоции. Они нас подвели. Мы не мыслили рационально, делали все по вдохновению. У нас не было структуры, мы не прописали план развития издания.
Во-вторых, мотивация. Мотивация наша сгорела после того, как пропали эмоции. Все просто: работу делали, опираясь на чувства, чувства и желание стали пропадать, туда же поплыла и мотивация.
Мне кажется, это два основных показателя, из-за которых мы прогорели. Я не говорю, что эмоции — это плохо. Всего должно быть в меру.
Анастасия Новак
студентка 4-го курса института Кино и Телевидения («КиТ»)
Наш Институт решил создать студенческое телевидение (несмотря на то, что уже были созданы газета и радио) для того, чтобы соответствовать названию Института. Упор делался на то, чтобы как можно большее количество людей приходили практиковаться на базе своего вуза.
Мы открыли его в 2017 году, но затем телевидение перестало функционировать, как это часто бывает. Материалы выходили, но, по большей части, это было информирование о событиях, которые происходят именно в институте: освещение конкурсов, мероприятий и все.
Поэтому, когда в 2018 году произошёл ребрендинг, мы сделали упор не только на сухие материалы, но и на развлекательный контент.
Стали выходить передачи «Доброе утро, KIT», «Зарядка» — сюда приглашались медийные личности. Также мы стали делать передачи, в которых участвовали непосредственно студенты — они приходили к нам, и мы давали им разные задание по типу «угадай мелодию». Контент начал привлекать все большее количество студентов.
Спустя время, конечно, передачи закрылись, потому что на экранах стали появляться одни и те же лица активистов. Но до сих пор держится рубрика «Анонсы», в которой ведущая рассказывает о событиях в жизни Санкт-Петербурга.
Что касается технического оснащения — проблемы как были, так и есть. Институт не горит желанием выделять деньги на покупку оборудования для функционирования студенческого медиацентра. Да, у нас есть техника, но вопрос в ее качестве. Для нормальной работы телевидения мы должны сами покупать все.
Следующая проблема — нехватка кадров. Медиацентр привлекает студентов к работе над телевидением или любым другим СМИ, в основном говоря кодовое слово «портфолио». Конечно, кого-то это заманит, а кого-то — совсем нет. Отсюда проблема с организацией.
Часто бывают такие истории: начало съемки в 18:00, а все приходят к 19:00. Или, когда договариваемся, что съемка будет в четверг, но обязательно какой-нибудь человек не может, и мы ищем другие дни для реализации плана. Нет жесткого контроля работы в нашем СМИ.
Разный уровень подготовки. Понятное дело, что это студенческие проекты, но из-за разной классификации работа зачастую останавливается, потому что один человек может выполнить тот объем работы, который ему дают, а другой — нет. Приходится начинать работу заново и все объяснять.
Телерадиостудия ЛГУ им. Пушкина
Дарья Шевченко
студентка 3-го курса ЛГУ им. Пушкина направления «Журналистика»
На факультете журналистики ЛГУ им. Пушкина есть три основных СМИ, которым студенты и преподаватели доверяют, — это «Университетский обозреватель», «Записки филолога» и телерадиостудия ЛГУ им. Пушкина.
Студенческая телерадиостудия появилась позже всех — в 2016 году. Администрация выделила около 4 миллионов рублей на покупку хорошей и современной техники, поэтому на нее нам грех жаловаться. В нашем пользовании имеются несколько камер фирмы Canon, штативы Sony и прочая видео- и аудиотехника.
Основная цель двух газет — дать наибольшему количеству студентов практику. Участие в этих газетах обязательное. В какой-то момент нам дают задание и тему, мы должны написать и принести к зачету свои работы. После чего происходит или не происходит их публикация в наших СМИ.
Основное отличие двух этих газет в том, что «Записки филолога» носят художественный характер, и большая часть материалов не связана с жизнью университета. «Университетский обозреватель» же — напротив, рассказывает о жизни студентов ЛГУ им. Пушкина. Студенты могут пойти в любую из двух газет, ограничений нет.
На мой взгляд, хуже всего у нас развивается телевизионная студия. На это есть ряд причин:
1. Нет поддержки от преподавательского состава, нет куратора проекта.
2. Неправильно подобранный и некачественный контент. Зачастую мы пускаем в эфир проекты, которые не связаны между собой абсолютно. У нас нет цели и четкой направленности.
3. У нас нет четкого штата работников. В студию приходят все: кому «по-быстрому» практику пройти надо, кому дали задание к семинару, кому хочется попробовать один раз отснять что-то. У нас нет четко выстроенной иерархии рабочего коллектива.
4. Нет рекламы. Мы совсем не появляемся в массах как достойное СМИ ЛГУ им. Пушкина. О нас никто не знает, мы не заявляем о себе и не работаем над брендом.
На данный момент, я думаю, важно и нужно закрепить за некоторой группой студентов куратора, человека с характером и терпением, который сможет нам помочь, объяснить и показать, как делать надо, а как — нет. Все приходит с опытом, поэтому надо с чего-то начинать.
Петрович Алина
студентка 3-го курса СЗИУ РАНХиГС направления «Журналистика»
«Судьба человека» — это проект, который был создан в рамках дисциплины «Профессиональные творческие студии». Базой для создания стала социальная сеть «ВКонтакте».
Изначально в нашей команде было 20 человек, сейчас около 5. Каждый день мы выкладывали новости или статьи по следующим разделам: «Буллинг», «Интересная личность», «Флешмобы», «Успех», «От низов к верхам», «Субкультура».
Например, в рубрике «Буллинг» мы выкладывали видеоматериалы, в которых ребята рассказывали о том, как их травят в семье, дома, на работе или на учебе. Там же были советы, как можно противостоять буллингу.
В разделе «Интересная личность» были работы о тех, кто нас окружает. Конечно, это не простые люди, а медийные в той или иной сфере.
Флешмоб мы устраивали на 14 февраля. Мы хотели показать людям, что одиночество — не всегда плохо, также в этом разделе много конкурсов и розыгрышей.
«Успех» — рубрика о том, как стать успешным человеком в своей профессии, какие навыки нужно в себе развивать.
«От низов к верхам» — грубо говоря, из грязи в князи. Как люди смогли подняться по социальной лестнице и кем они в итоге стали.
«Субкультура» — это тоже о нас, о молодежи. Здесь статьи на тему того, какие субкультуры были и есть сейчас, какие фильмы можно посмотреть, чтобы лучше в этом разобраться.
Мы существуем уже полгода, но в сейчас у нас застой. Такое часто случается в молодых проектах, которые не до конца проработали план реализации. У нас есть инициативная группа, которая хочет продолжать развивать проект, но пока все под вопросом.
Я не могу говорить за все вузы или города России, но про свой вуз могу сказать следующее: людям интересны социальные темы. Флешмоб «Буллинг» собрал около 30 000 просмотров. Видео разлетелись по всему интернету, люди говорят, что их это трогает. Многие хотели участвовать, но не все рискнули.
Мало подписчиков «ВКонтакте», потому что мы не занимались рекламой. Не знаю, хорошо это или плохо, но нашей целью была не популярность, а проба пера.
У нас не было мотивации, думаю. Развитие публичной страницы — это достаточно сложный и энергозатратный процесс. Здесь нужно задействовать нереальное количество инструментов для того, чтобы реализовать его. Я не буду говорить про финансирование — это и так понятно.
1. Нет куратора проекта.
Очень часто бывает, что студенты хотят развивать проект, но из-за опыта не могут сделать это правильно. Студентам нужен руководитель, который направит их, проконтролирует работу, научит чему-то новому.
2. Неправильно подобрана команда
Все мы знаем историю развития интернет-СМИ «Бумага». Ребята начинали со студенческой скамьи работать над проектом, организовали штат, который продолжал работать после университета. Постоянная текучка кадров мешает слаженной и эффективной работе.
Нужно сбалансировать уровень подготовки студентов. Зачастую студенческим проектом занимаются абсолютно разные люди, кому-то это надо, кому-то — нет. Для того чтобы решить эту проблему, нужно делить людей на несколько групп исходя из их навыков и заинтересованности.
3. Отсутствует мотивация
Работа над проектом поможет студентам сформировать профессиональные связи и портфолио, получить новые навыки, научиться работать в команде. Если проект «выстрелит», то они обеспечат себе постоянное место работы, которое сами создали с нуля. Кроме этого, можно предложить студентам проходить практику в учебном медиацентре. Главное — суметь объяснить студентам пользу от работы над проектами, замотивировать их.
4. Неправильно поставлены цель и задачи
Для кого вы делаете этот продукт и чего хотите добиться? Просто потренироваться снимать видеоролики или сделать качественное медиа, которым сможет заинтересоваться большая аудитория? О чем и для кого будет это медиа? Будет ли оно монетизироваться? Как будет выстроен процесс работы над ним? На все эти и многие другие вопросы куратор проекта должен помочь ответить студентам. Двигаться вперед можно, только зная, куда вы двигаетесь и что вас ждет впереди.
5. Нет оборудования
Часто вузы не обеспечивают студентов нужным оборудованием — оно либо некачественное, либо его нет вообще. На допотопных компьютерах не смонтируешь видео, а с «мыльницы» не получишь хорошую картинку. Бюджет, может. и не резиновый, но и студенты не железные.
6. Нет продвижения
Если с остальным все получилось — помогите ребятам заняться продвижением. Это не всегда требует денег: в России существует множество конкурсов и грантов для студенческих проектов, а современные платформы дают немало возможностей бесплатного продвижения контента.