Почему студенческие проекты терпят фиаско

Разный уровень подготовки. Понятное дело, что это студенческие проекты, но из-за разной классификации работа зачастую останавливается, потому что один человек может выполнить тот объем работы, который ему дают, а другой — нет. Приходится начинать работу заново и все объяснять.

Телерадиостудия ЛГУ им. Пушкина

Дарья Шевченко

студентка 3-го курса ЛГУ им. Пушкина направления «Журналистика»

На факультете журналистики ЛГУ им. Пушкина есть три основных СМИ, которым студенты и преподаватели доверяют, — это «Университетский обозреватель», «Записки филолога» и телерадиостудия ЛГУ им. Пушкина.

Студенческая телерадиостудия появилась позже всех — в 2016 году. Администрация выделила около 4 миллионов рублей на покупку хорошей и современной техники, поэтому на нее нам грех жаловаться. В нашем пользовании имеются несколько камер фирмы Canon, штативы Sony и прочая видео- и аудиотехника.

Основная цель двух газет — дать наибольшему количеству студентов практику. Участие в этих газетах обязательное. В какой-то момент нам дают задание и тему, мы должны написать и принести к зачету свои работы. После чего происходит или не происходит их публикация в наших СМИ.

Основное отличие двух этих газет в том, что «Записки филолога» носят художественный характер, и большая часть материалов не связана с жизнью университета. «Университетский обозреватель» же — напротив, рассказывает о жизни студентов ЛГУ им. Пушкина. Студенты могут пойти в любую из двух газет, ограничений нет.

На мой взгляд, хуже всего у нас развивается телевизионная студия. На это есть ряд причин:

1. Нет поддержки от преподавательского состава, нет куратора проекта.

2. Неправильно подобранный и некачественный контент. Зачастую мы пускаем в эфир проекты, которые не связаны между собой абсолютно. У нас нет цели и четкой направленности.

3. У нас нет четкого штата работников. В студию приходят все: кому «по-быстрому» практику пройти надо, кому дали задание к семинару, кому хочется попробовать один раз отснять что-то. У нас нет четко выстроенной иерархии рабочего коллектива.

4. Нет рекламы. Мы совсем не появляемся в массах как достойное СМИ ЛГУ им. Пушкина. О нас никто не знает, мы не заявляем о себе и не работаем над брендом.

На данный момент, я думаю, важно и нужно закрепить за некоторой группой студентов куратора, человека с характером и терпением, который сможет нам помочь, объяснить и показать, как делать надо, а как — нет. Все приходит с опытом, поэтому надо с чего-то начинать.

Судьба человека

Петрович Алина

студентка 3-го курса СЗИУ РАНХиГС направления «Журналистика»

«Судьба человека» — это проект, который был создан в рамках дисциплины «Профессиональные творческие студии». Базой для создания стала социальная сеть «ВКонтакте».

Изначально в нашей команде было 20 человек, сейчас около 5. Каждый день мы выкладывали новости или статьи по следующим разделам: «Буллинг», «Интересная личность», «Флешмобы», «Успех», «От низов к верхам», «Субкультура».

Например, в рубрике «Буллинг» мы выкладывали видеоматериалы, в которых ребята рассказывали о том, как их травят в семье, дома, на работе или на учебе. Там же были советы, как можно противостоять буллингу.

В разделе «Интересная личность» были работы о тех, кто нас окружает. Конечно, это не простые люди, а медийные в той или иной сфере.

Флешмоб мы устраивали на 14 февраля. Мы хотели показать людям, что одиночество — не всегда плохо, также в этом разделе много конкурсов и розыгрышей.

«Успех» — рубрика о том, как стать успешным человеком в своей профессии, какие навыки нужно в себе развивать.

«От низов к верхам» — грубо говоря, из грязи в князи. Как люди смогли подняться по социальной лестнице и кем они в итоге стали.

«Субкультура» — это тоже о нас, о молодежи. Здесь статьи на тему того, какие субкультуры были и есть сейчас, какие фильмы можно посмотреть, чтобы лучше в этом разобраться.

Мы существуем уже полгода, но в сейчас у нас застой. Такое часто случается в молодых проектах, которые не до конца проработали план реализации. У нас есть инициативная группа, которая хочет продолжать развивать проект, но пока все под вопросом.

Я не могу говорить за все вузы или города России, но про свой вуз могу сказать следующее: людям интересны социальные темы. Флешмоб «Буллинг» собрал около 30 000 просмотров. Видео разлетелись по всему интернету, люди говорят, что их это трогает. Многие хотели участвовать, но не все рискнули.

Мало подписчиков «ВКонтакте», потому что мы не занимались рекламой. Не знаю, хорошо это или плохо, но нашей целью была не популярность, а проба пера.

У нас не было мотивации, думаю. Развитие публичной страницы — это достаточно сложный и энергозатратный процесс. Здесь нужно задействовать нереальное количество инструментов для того, чтобы реализовать его. Я не буду говорить про финансирование — это и так понятно.