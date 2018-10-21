Большие ошибки маленьких редакций, которые можно исправить

В моей карьере все время как-то так складывалось, что я всегда работала в крупных федеральных редакциях. Где open space, дедлайн был еще вчера, а материал проходит через все девять кругов ада, то есть редактора отдела, его редактора, редактора редактора, корректора, корректора корректора и так далее.

После передозировки людьми и количеством проверяющих инстанций я решила найти что-то ламповое, где идеи не протухнут, пока их все согласуют. Таким местом стала небольшая редакция федерального уровня, которая когда-то делала отраслевое издание о финансах, а ныне только сайт. Сказала бы больше, да контракт о неразглашении и остатки совести не позволяют. Ведь ничего хорошего о таком устройстве редакции сказать я не могу. Но сказать должна. А то почитаешь наши журналистские телеграмчики и медиумы — все такие успешные, как будто у медиа в России все хорошо.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Таких редакций в России чуть ли не половина. Роли в ней до оскомины банальны. Точка, точка, запятая, рожица кривая, вот и вышла вся редакция. То есть редактор, его зам, корреспондент и менеджер по продажам.

Зачем редакции из четырех человек два управленца? Наверное, генерировать невероятный поток контента, поставляемый одним корреспондентом.

А именно:

• две переписанные с других ресурсов новости;

• две колонки экспертов, которые пиарщики банков и брокеров рассылают во все СМИ, без единой правки;

• пресс-релиз какого-нибудь мероприятия;

• и, конечно же, новости какого-нибудь информационного агентства, которые публикуются на сайте для видимости генерации контента.

Из того, что потянет на эксклюзив, — раз в месяц появится какой-нибудь рейтинг финансовых организаций. К слову, изысканно сверстанный в старенькой версии Excel. Illustrator или хотя бы Infogr.am — это дело, конечно, последнее. Фото — обязательно с Shutterstock.

Хороший KPI для материала — в районе тысячи просмотров. Глубина и другие метрики — все это еще так же глубоко, как и рейтинг такого издания в Медиалогии. Отслеживание потока в Mediametrics или хотя бы понимание формирования сюжетов в новостном агрегаторе «Яндекса» — это не надо.

САЙТ ЮРСКОГО ПЕРИОДА

Зарабатывать изданию в таких условиях сложно. Во-первых, возможности самой админки сайта соответствуют мезозойской эре: максимальное форматирование текста — это выделение жирным или курсивом. Хотя в тех же факах системы можно найти теги, которые и цитаты помогут оформить, и блоки с подложкой. Но это надо найти. Как и желание работать.

Если этих функций недостаточно, чтобы пилить нативные спецпроекты, то можно делать их во внешних редакторах вроде Tilda, а потом переводить url на основной сайт, чтобы капал трафик. Все есть в факах. Но это надо найти. Как и желание работать.