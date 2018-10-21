Большие ошибки маленьких редакций, которые можно исправить

Есть ли жизнь за чертой Медиалогии
В моей карьере все время как-то так складывалось, что я всегда работала в крупных федеральных редакциях. Где open space, дедлайн был еще вчера, а материал проходит через все девять кругов ада, то есть редактора отдела, его редактора, редактора редактора, корректора, корректора корректора и так далее.
После передозировки людьми и количеством проверяющих инстанций я решила найти что-то ламповое, где идеи не протухнут, пока их все согласуют. Таким местом стала небольшая редакция федерального уровня, которая когда-то делала отраслевое издание о финансах, а ныне только сайт. Сказала бы больше, да контракт о неразглашении и остатки совести не позволяют. Ведь ничего хорошего о таком устройстве редакции сказать я не могу. Но сказать должна. А то почитаешь наши журналистские телеграмчики и медиумы — все такие успешные, как будто у медиа в России все хорошо.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Таких редакций в России чуть ли не половина. Роли в ней до оскомины банальны. Точка, точка, запятая, рожица кривая, вот и вышла вся редакция. То есть редактор, его зам, корреспондент и менеджер по продажам.
Зачем редакции из четырех человек два управленца? Наверное, генерировать невероятный поток контента, поставляемый одним корреспондентом.
А именно:
• две переписанные с других ресурсов новости;
• две колонки экспертов, которые пиарщики банков и брокеров рассылают во все СМИ, без единой правки;
• пресс-релиз какого-нибудь мероприятия;
• и, конечно же, новости какого-нибудь информационного агентства, которые публикуются на сайте для видимости генерации контента.
Из того, что потянет на эксклюзив, — раз в месяц появится какой-нибудь рейтинг финансовых организаций. К слову, изысканно сверстанный в старенькой версии Excel. Illustrator или хотя бы Infogr.am — это дело, конечно, последнее. Фото — обязательно с Shutterstock.
Хороший KPI для материала — в районе тысячи просмотров. Глубина и другие метрики — все это еще так же глубоко, как и рейтинг такого издания в Медиалогии. Отслеживание потока в Mediametrics или хотя бы понимание формирования сюжетов в новостном агрегаторе «Яндекса» — это не надо.
САЙТ ЮРСКОГО ПЕРИОДА
Зарабатывать изданию в таких условиях сложно. Во-первых, возможности самой админки сайта соответствуют мезозойской эре: максимальное форматирование текста — это выделение жирным или курсивом. Хотя в тех же факах системы можно найти теги, которые и цитаты помогут оформить, и блоки с подложкой. Но это надо найти. Как и желание работать.
Если этих функций недостаточно, чтобы пилить нативные спецпроекты, то можно делать их во внешних редакторах вроде Tilda, а потом переводить url на основной сайт, чтобы капал трафик. Все есть в факах. Но это надо найти. Как и желание работать.
Люди, которые ратуют за то, что для аудитории содержание важнее упаковки, — живите. Менеджеры по рекламе — сдавайте свои дипломы. В ту же кучу — «корочки» тех, кто все еще продает баннерную рекламу или копирует длинные ссылки в соцсети.
УДАЛЕНКА
Отличный способ проверить, как сотрудники относятся к своей работе, — разогнать их всех по домам на неопределенное количество времени. Это поможет и определить, как относится твоя работа к тебе.
Есть два типа людей: которым удобно работать удаленно и которые от этого страдают. Я, честно, отношусь ко второму типу. Но далеко не из-за проблем с дисциплиной. Просто очно многие проблемы решать быстрее. Да и технологически, когда есть доступ к админке, тоже.
Опять-таки я работала в крупных и мобильных редакциях. В одной тебя с головы до пят оснащали телефонами, диктофонами, микрофонами на все случаи жизни, аккаунтами от всех соцсетей, чтобы вести прямые трансляции. В общем, дают всё — главное, приноси контент. В другой у меня был доступ чуть ли не в Пентагон. Главное, приноси контент.
В маленькой редакции в течение месяца я ютилась на подоконнике со своим умирающим ноутом и раздавала wi-fi со своего телефона. Потом нас разогнали по домам ввиду окончания аренды помещения. И вот тут стало понятно, кто как относится к своей работе. Мое терпение лопнуло, когда:
• мобильный оператор выставил мне счет за звонок эксперту в Нью-Йорк;
• менеджер продал рекламу на сайте криптопроекту очевидной вшивости;
• заместитель редактора вставил в свою статью все реплики из такой же в РБК;
• ну а редактор пытался выжить — отчитываться-то ему: поэтому куда-то ходил и что-то делал.
КОЛОНКА МОРАЛИЗАТОРА
1. Не всегда одна голова лучше двух. Найти на рынке универсального бойца — большая удача.
2. И за такую удачу надо соответственно платить. Либо дать мотивацию в виде статуса. Деньги и тщеславие — вот два главных двигателя прогресса в медиа.
3. Если хотите качественно и много, то дайте сотруднику инструменты для этого. Он не инвестор вашей организации и не должен вкладываться в проект своей техникой. Он и так приходит к вам с огромной базой своих контактов и кентов в ведомствах.
4. Вместо стационарных компьютеров купите сотрудникам ноутбуки и дайте удаленный доступ к внутренним системам.
5. Если медиа находится в состоянии стартапа больше двух лет и не расширяется, значит, что-то идет не так. Либо УТП не такое уж и уникальное, либо управление никакое.