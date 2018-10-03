Путин подписал закон об ответственности за отказ прекратить распространение информации

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят ответственность за отказ прекратить распространение информации или опровергнуть ранее распространенные данные. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Неисполнение требований прекратить распространять данные или опровергнуть их в первый раз будет наказываться штрафом. Его размер для физических лиц составит 5-20 тыс. руб., для должностных лиц — 10-50 тыс. руб., для юридических лиц — 50-200 тыс. руб.

Путин также подписал поправки в ст. 315 Уголовного кодекса, которые устанавливают ответственность за злостное неисполнение постановление суда лицом, которое в течение года до этого привлекали к административной ответственности за отказ прекратить распространение информации или опровергнуть ее.

В таком случае нарушителям грозит штраф до 50 тыс. руб. или в размере зарплаты за период до шести месяцев, либо обязательные работы до 240 часов, либо исправительные работы до года, либо арест до трех месяцев, либо лишение свободы до года.

Должностным лицам и служащим коммерческих организаций грозит штраф до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты за период до 18 месяцев, либо лишение права занимать ряд должностей или заниматься какой-либо деятельностью до пяти лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до двух лет.