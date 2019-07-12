Как в российские СМИ борются с фейками

Исследование провела выпускница журфака
Ольга Ходеева, студентка факультете Издательского дела и журналистики Московского политехнического университета в своей дипломной работе «Подходы к распознанию фейковых новостей в современном медиапространстве» исследовала, как борются с фейками на «Дожде», «Медузе», «Эхе Москвы» и «Звезде». В своей работе она пришла к выводу, что борьба с фейками идет по всем фронтам российских СМИ, но не всегда эффективно.
На «Дожде» зоркие мастера фактчекинга выстреливают по федеральным каналам. Программа «Fake News» впервые вышла 22 сентября 2017 года. Ее авторами в разное время были Мария Борзунова, Владислав Пушкарев, Илья Шепелин, Алексей Корастелёв.
Сайт телеканала «Дождь» анонсирует программу следующим образом: «Мы беремся за тяжкий труд — отсматривать главные информационные программы, чтобы понять, что нам хотят внушить через манипуляции цифрами, словами и видеокадрами. Чтобы вы не сошли с ума, переключаясь между федеральными телеканалами, Илья Шепелин и Мария Борзунова составят для вас самый удобный путеводитель — в программе Fake News на Дожде».
Программа выходит на сайте «Дождя» и одноименной YouTube площадке. Аудитория YouTube отличается от потребителей телевизионного контента и требует от авторов креатива, яркости и юмора. Именно этим и характеризуется «Fake news». Ведущие используют для монтажа юмористические вставки из кинофильмов, световые эффекты, шутки. В поиске фейковых новостей они не задействуют никакие дополнительные приложения. Фактчекинг осуществляется преимущественно благодаря интернету (проверка первоисточника, на который ссылается СМИ). Если у ведущих появляются сомнения относительно достоверности материала, они связываются с экспертами. Война идет исключительно с чужими фейками, свои «ляпы» журналисты «Дождя» не выискивают и не анализируют.
Так, 25 ноября 2018 «Дождь» сообщил, что Сергей Брилев — ведущий программы «Вести в субботу» на государственном телеканале «Россия-1», имеет недвижимость в Лондоне, которая, предположительно, фигурирует в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Впоследствии «Дождь» извинился за ложную информацию. В процессе работы ведущие «Fake News» самостоятельно занимаются поиском доказательной базы новостей федеральных СМИ. Нередко впоследствии журналисты извиняются за поспешную работу, в которой были допущены ошибки, и реальная новость была преподнесена аудитории как обман.
На телеканале «Звезда» фактчекинг осуществляется через разбор наиболее резонансных тем. С 2018 года с понедельника по четверг выходит ток-шоу «Открытый эфир», участниками которого являются журналисты, обсуждающие острые вопросы. Основную тему задают как приглашенные журналисты, так и редакторская группа канала. Именно редакторы занимается фактчекингом отобранного материала и новостей, которые приносят гости в лице приглашенных журналистов.
Николай Матвеев, ведущий программы «Открытый эфир», сказал, что проверкой и обработкой новостей он не занимается, а получает отобранный и обработанный материал. Вместе с тем, он регулярно заявляет, что программа никогда не использовала фейковые новости. Однако телеканал «Звезда» нередко обвиняли в использование недостоверной информации, из-за чего тот попадал в эпицентр скандала. Так, в декабре 2018 года на телеканале «Звезда» вышел эфир с Дмитрием Дибровым, в котором утверждалось, что болезнь рак заразна и передается воздушно-капельным путем. Новость ожидаемо понесла за собой последствия. Пенсионерка Елена Аллина начала сбор подписей в жилом доме, где вместе с ней проживали онкобольные дети. Петиция со сбором подписей требовала выселить детей. Как выяснил впоследствии телеканал «Москва-24», пенсионерка доверилась сюжету программы на телеканале «Звезда».
В «Медузе» отдел фактчекинга существует практически с момента основания издания. Материалы с проверкой информации публикуются в рубрике «Разбор» с пометкой «фактчек». Сами фактчекеры называют свою работу довольно рутинной и монотонной, однако творческая составляющая в ней тоже присутствует. Сотрудники службы верификации «Медузы» создали собственный алгоритм по выявлению фейковых новостей.
Во-первых, особое внимание фактчекеры обращают на подачу новости, на заголовок и первый абзац, которые должны совпадать по смыслу. Например, если в заголовок вынесен тезис, определяющий действие как свершившееся, а в первом же абзаце читатель видит, что в настоящее время действие рассматривается лишь как предложение его совершения. Это уже повод усомниться в достоверности последующего текста.
Во-вторых, фактчекеры смотрят стиль. В «Медузе» выявили следующую закономерность: новость, написанная профессиональным журналистом, как правило, лишена эмоций и оценок. Ссылки, которые дает издание, тоже требуют к себе повышенного внимания. Иногда, именно благодаря ссылкам можно идентифицировать новость как фейковую. Значение имеет также авторитет источника, на которое ссылается издание. Возможно, именно поэтому «Медуза» уделяет источникам информации особое внимание, помечая на сайте их как «надежные» с помощью галочки и как требующие подтверждения с помощью вопросительного знака.
«Эхо Москвы» не имеет отдельной службы проверки фактов, там каждый журналист сам себе фактчекер. Сотрудник новостного отдела радиостанции Яков Широков, описывая процесс работы, рассказал, что проверке подвергается любая информация, даже новости, поступающие из информационных агентств. Журналисты должны дать ссылку на источник, предварительно проверив его. Не подлежит проверке только то, что относится к официозу.
Для фактчекинга редакция использует такие ресурсы, как NutCull и внутренние архивы контактов людей, когда-либо имевших отношение к СМИ. Это могут быть как журналисты, так и политические деятели разных стран. К подобному способу фактчекинга журналисты радиостанции прибегают в тех случаях, когда им нужно проверить достоверность высказывания кого-либо лица. Если в отдел новостей попала информация, требующая корректировки, журналисты дают ее в следующем новостном синхроне и только после серьезной проверки.
Дипломное исследований Ольги Федеевой подтвердило, что занимаются выявлением фейковых новостей сегодня во многих российских СМИ, а слова «фейк», «фактчекинг», «верификация» прочно вошли в лексикон российский журналистов. Однако зачастую стреляют там из пушки по воробьям или в чужом глазу соринку видят, а в своем бревна не замечают. О фактчекинге говорят на каждом углу, а фейков меньше не становится.
Поэтому дипломные работы сегодняшних бакалавров радуют, они в определенном смысле могут рассматриваться как службы проверки эффективности борьбы с фейками в российских СМИ.