Как в российские СМИ борются с фейками

Во-первых, особое внимание фактчекеры обращают на подачу новости, на заголовок и первый абзац, которые должны совпадать по смыслу. Например, если в заголовок вынесен тезис, определяющий действие как свершившееся, а в первом же абзаце читатель видит, что в настоящее время действие рассматривается лишь как предложение его совершения. Это уже повод усомниться в достоверности последующего текста.

Во-вторых, фактчекеры смотрят стиль. В «Медузе» выявили следующую закономерность: новость, написанная профессиональным журналистом, как правило, лишена эмоций и оценок. Ссылки, которые дает издание, тоже требуют к себе повышенного внимания. Иногда, именно благодаря ссылкам можно идентифицировать новость как фейковую. Значение имеет также авторитет источника, на которое ссылается издание. Возможно, именно поэтому «Медуза» уделяет источникам информации особое внимание, помечая на сайте их как «надежные» с помощью галочки и как требующие подтверждения с помощью вопросительного знака.

«Эхо Москвы» не имеет отдельной службы проверки фактов, там каждый журналист сам себе фактчекер. Сотрудник новостного отдела радиостанции Яков Широков, описывая процесс работы, рассказал, что проверке подвергается любая информация, даже новости, поступающие из информационных агентств. Журналисты должны дать ссылку на источник, предварительно проверив его. Не подлежит проверке только то, что относится к официозу.

Для фактчекинга редакция использует такие ресурсы, как NutCull и внутренние архивы контактов людей, когда-либо имевших отношение к СМИ. Это могут быть как журналисты, так и политические деятели разных стран. К подобному способу фактчекинга журналисты радиостанции прибегают в тех случаях, когда им нужно проверить достоверность высказывания кого-либо лица. Если в отдел новостей попала информация, требующая корректировки, журналисты дают ее в следующем новостном синхроне и только после серьезной проверки.

Дипломное исследований Ольги Федеевой подтвердило, что занимаются выявлением фейковых новостей сегодня во многих российских СМИ, а слова «фейк», «фактчекинг», «верификация» прочно вошли в лексикон российский журналистов. Однако зачастую стреляют там из пушки по воробьям или в чужом глазу соринку видят, а в своем бревна не замечают. О фактчекинге говорят на каждом углу, а фейков меньше не становится.

Поэтому дипломные работы сегодняшних бакалавров радуют, они в определенном смысле могут рассматриваться как службы проверки эффективности борьбы с фейками в российских СМИ.