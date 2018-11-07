Газетный киоск фейковых новостей появился в Нью-Йорке

Газетный киоск, в котором продаются журналы с фейковыми новостями, появился в Нью-Йорке, сообщает «Хабар 24». Его создатели хотят таким образом привлечь внимание к проблеме распространения недостоверной информации.

Киоск появился на Манхэттене. На обложках изданий — заголовки в духе «Элита Голливуда торчит от крови младенцев», «Обезболивающие в нашей канализации» и «Хиллари Клинтон приказала ФБР доставить уран русским».

Кайл Поп, издатель Columbia Journalism Review:

На всех обложках ложь. Внутри же статьи о том, как определить дезинформацию и сдерживать эмоции. Необходимо секунду подумать, откуда могли появиться такие новости. Для этого не нужно обладать какими-то особенными навыками, просто немного времени, чтобы понять, откуда появился заголовок.

Фото: currenttime.tv