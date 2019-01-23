«Fake News» анализирует выдумки федеральных каналов

После зачистки больших СМИ в России практически не осталось влиятельной независимой прессы. Теперь большинство людей получают одинаковый информационный набор с одной точкой зрения на все. Чтобы получать эту картину мира, даже не надо стремиться получать новости, они сами тебя настигнут из любого утюга. Ну и, конечно, есть меньшинство, эти люди сами ищут, где и какую информацию они хотят получать.

— Таких людей много?

— Людей, которые ищут новости, разбираются, где и что они прочитали, у нас в стране, наверное, от 100 тысяч до 1 миллиона. В зависимости от того, конечно, как мы будем классифицировать их. Потому что среди них есть и такие, которые всегда будут против любых поступков власти и всегда не верят любым сообщениям государственных СМИ, что бы там ни говорили. Есть те, кто думает своей головой, но их немного. Впрочем, их в любой стране, полагаю, немного. Телеканал «Дождь» пытается ловить эту аудиторию. А сейчас получилось так, что федеральные каналы получили большую свободу. Да, как ни странно, именно свободу. Свободу от ответственности за любую информацию, которую они производят, в том числе и выдуманную. Прессслужбы каналов уже даже не извиняются за то, что они сочинили новость. Ведь в этом информационном поле их никто за ложь не упрекнет, остальные каналы точно такие же, а аудитория в основном такая, что черпает новости только из телевизора.

Получается, врать можно сколько угодно, а за это никому ничего не будет. Кто-то упрекнет в интернете — и все, на многомиллионную аудиторию это никак не повлияет. И вот с 2014 года даже приносить извинения, когда тебя поймали на неправде, стало совершенно не обязательно, поэтому качество критической работы с информацией у теленовостей сильно упало. С точки зрения пропаганды качество-то даже выросло, но о правдивости и достоверности можно не заботиться. Это произошло потому, что журналистам федеральных каналов сегодня позволяется производить любой контент. Главное, чтобы там ничего обидного не было про Кремль.

— Значит, разрешено врать, придумывать, делать фейковые сюжеты?

— По сути, можно сказать и так. Получив от власти заказ на производство пиар-сообщений вместо новостей, российские телеканалы перестали стесняться. У Ковалева в «Лапшеснималочной» был отличный пример, как этот контент создается. Он разобрал сюжет Russia Today про бургер, который якобы появился в меню ресторана в Нью-Йорке в честь дня рождения Владимира Путина, так его и назвали «Путинбургер». В сюжете говорилось, что в Америке все разочаровались в американских политиках, а Путин — единственный мировой лидер, которому они верят, самый лучший, и даже бургеры теперь в его честь называют. Кадры этого репортажа показали по всем каналам примерно с тем же посылом. А Ковалеву было достаточно позвонить в тот нью-йоркский ресторан, чтобы узнать: никакого «Путинбургера» там не было и нет.