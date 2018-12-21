Немецкий «журналист года» придумывал свои репортажи

Немецкий журнал Der Spiegel расторг контракт с ведущим репортером Клаасом Релотиусом (Claas Relotius), который не раз получал престижные международные журналистские награды.

Журналиста уличили в придумывании цитат, мест, эпизодов и людей, о которых он писал. Так, материал о патрулировании американо-мексиканской границы «Граница охотника» Релотиус написал, не побывав в описываемых местах и не обратившись с просьбой об интервью к работающим в регионе людям.

Подозрения в отношении Релотиуса возникли у его коллеги Хуана Морено. Одна активистка обратилась в редакцию журнала c вопросом, как в репортаже могла появится информации об их организации, если журналист даже не вступал с ней в контакт. Впоследствии Релотиус признался, что фабриковал факты во многих статьях.

В ноябре 2018 года «фейковый репортер» Клаас Релотиус получил приз Deutschen Reporterpreis 2018 за репортаж о мальчике, бежавшем из Сирии. В журнале Der Spiegel опасаются, что многие «факты» из этого репортажа тоже могут оказаться выдуманными. Ассоциации Reporter-Forum сообщила, что репортел вернул 4 награды.

Это не первый случай в немецкой прессе: например, в 2004 году разразился скандал, когда журнал Neon опубликовал интервью с Бейонсе, которого в реальности не было.

А в 2005 году Berliner Zeitung разоблачил своего автора Томаса Куммера, который был "автором" целого ряда громких «интервью» с голливудскими звёздами. Как выяснилось, он никогда с ними не встечался, а все яркие, остроумные ответы звёзд были выдуманы им самим.

Источник: MediaMedia.me

Фото: AEDT / WENN.com / Vida Press