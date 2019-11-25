Как одна «утка» изменила ход истории

Сидел в Праге на Медиафоруме, слушал умных, не очень умных и совсем глупых людей (обычный контингент для такого рода собраний). Много говорили о фейках, о том, как их распознавать и как с ними бороться. Впервые узнал, что наряду с обычными и привычными фейками уже есть дипфейки (deepfake). Полез в поисковик: это что? Узнал, что это «конкатенация слов «глубинное обучение» (англ. Deep learning) и «подделка» (англ. Fake), методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте».

Теперь надо бы еще понять, что такое «конкатенация». Хотя догадаться несложно.

Фейковые новости или по-старому «утки» — серьезная опасность для медиа, тут спору нет. Атака на правду идет со всех сторон: ложь вбрасывают политики, спецслужбы, крупные деловые люди и мелкие шестерки из шоу-бизнеса. У каждой стороны свой интерес, все «утки» летят с целью принести в клювах запустившим их хозяевам какой-то навар. А бывает и такое, что фейковая новость меняет ход истории.

Приведу в этой связи конкретный пример. Ровно тридцать лет назад, в ноябре 1989 года, по многолетней традиции на улицы чехословацкой столицы вышли многочисленные группы молодых людей, чтобы почтить память пражского студента Яна Оплетала, убитого немцами в ходе антифашистской демонстрации осенью 1939 года. Кстати, именно в честь этого парня 17 ноября в мире официально отмечается Международный день студента. Однако тридцать лет назад поначалу вполне мирное шествие вдруг стало превращаться в бурную политическую акцию. Из толпы послышались крики, призывающие к свержению правительства, а затем демонстранты почему-то круто изменили свой первоначальный маршрут и направились к центру столицы.