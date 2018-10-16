Краткий экскурс в историю фейков

Как «газетная утка» завоевала мир?
Выражению «газетная утка» больше трехсот лет. Впервые оно прозвучало в Германии в XVII веке. Добропорядочные немецкие газетчики, сообщая о недостоверных событиях, ставили пометку из двух букв: «NT» — эн-те, то есть non testatum (в переводе с латинского «не проверено»). К примеру, известие о том, что на территории графства Таксис рождено дитя о двух головах и с шестыми пальцами подле мизинцев сопровождалось такой пометкой. Условный знак звучал как «энте», что по-немецки значит «утка». Так возник символ журналистских измышлений.
Эти коварные французы
Обычай первоапрельской шутки появился во Франции при короле Карле IX, который, решив перевести страну с юлианского на григорианский календарь, сдвинул начало года на 1 января. До 1659 года французы отмечали новый год 25 марта. Те, кто не принял это нововведение, получали разные издевательские подарки: приглашение на пирушку по несуществующему поводу, красивую коробочку с мусором и другие.
Первые журналисты предупреждали читателей о неправде
Теофраст Ренодо в 1635 году писал: «Я обязан вам сказать, что история есть рассказ о действительных событиях. Газета же пользуется и слухами».
Подпись к некоторым статьям газеты Le Gazetier cuirassé (1771) о слухах французского двора предупреждала читателя о том, что половина изложенного здесь неправда. Читателю оставалось решить самому, чему верить или не верить. Во Франции подпольные газеты распространялись нувелистами, которые собирали новости из подслушанных разговоров в парках и других общественных местах. Нувелистов преследовали, и задержанных с поличным (обрывками заметок в карманах) сажали в Бастилию.
К созданию фейков приложил руку и Марк Твен
Сэмюэл Клеменс, который подписывал большинство материалов для газеты псевдонимом Марк Твен, готовил журналистские материалы, в которых факты, эмоции и фантазия автора превращались в единое целое.
А Бенджамин Франклин писал в одном из писем своей вымышленной переписки: «Подлинность фактов не стоит считать абсолютной ценностью: слишком часто они уступают вымыслу в увлекательности, а этот дефект не так безобиден, как кажется на первый взгляд».
Истории «из головы»
Вашингтон Ирвинг написал произведение «История Нью-Йорка» об истории исчезновения господина Никербокера, которая очень быстро разлетелась по американским газетам, став главной новостью. Впоследствии оказалось, что немало жителей Нью-Йорка, приняв вымысел за правду, участвовали в поисках исчезнувшего господина.
Брет Гарт для журналов «Калифорниэн» часто набирал истории прямо «из головы», стоя у наборной кассы.
Рэндольф Херст возвел ложь в принцип журналистики
Американский медиамагнат был убежден в том, что публика жаждет в большей степени развлечений, чем новостей. Херст инициировал публикацию заметки, которая была опубликована в The New York Journal о мальчике-сироте, собиравшем на улицах подаяние. Судьба несчастного мальчика была описана во всех подробностях: он живет со старенькой бабушкой, маленькими сестрами и братьями, а милостыня, которую он получает, является единственным средством существования для всей семьи. Заметка получила широкий общественный резонанс. Многие благотворительные организации, прочитав о бедном сироте, решили помочь его семье. Но выяснилось, что история про мальчика — полная фальсификация.
Томас Джефферсон писал: «Печальная правда состоит в том, что никакое подавление прессы не смогло бы так основательно навредить нации, как это делает сама пресса, отчаянно предающаяся проституции в пользу лжи. Нельзя верить ничему, что напечатано в газете. Сама истина становится отравленной от одного соприкосновения с этим сосудом».
Много ли правды было в СССР в газете «Правда»?
По мнению журналиста Ивана Жилина, трудно представить, что руководство газеты не знало о катастрофе Boeing 747 авиакомпании Korean Airlines, которая произошла 1 сентября 1983 года, и поэтому журналисты сообщали, что самолет «исчез». Напомню, Boeing, отклонившийся от маршрута, и залетевший в воздушное пространство СССР, был сбит советскими ВВС. Вплоть до 6 сентября советские СМИ сообщали, что самолет покинул воздушное пространство страны, и только 7 сентября в заявлении советского правительства прозвучала информация о том, что Boeing был сбит. При этом само его появление в воздушном пространстве СССР было названо провокацией, а ответственность за ее организацию и гибель 269 человек — возложена на правительство США.
Люди как люди… Но ведь это всегда было
В 2011 году ведущий голландский психолог, профессор социальной психологии Тилбургского университета (Tilburg University) Дидерик Стапел, широко известный в международной научной среде и регулярно участвовавший в публичных дебатах, был обличен в мошенничестве с данными научных исследований. Специально организованная комиссия обнаружила следы фальсификации данных во множестве авторских и соавторских публикаций, а также диссертациях его докторантов и поставила вопрос о коллективной ответственности взаимодействовавшего с ним научного окружения. Скандал мгновенно вышел за пределы национальных рамок; в апреле 2013 года газета The New York Times окрестила лжеученого «крупнейшим мошенником в академической науке». Последствием скандала было не только лишение Стапела научного звания и права преподавательской деятельности, но и юридическое расследование финансовых затрат на научные эксперименты, пересмотр научной ценности соавторских публикаций и переработка диссертаций, выполненных под его руководством.
Скандал в целом нанес большой ущерб его коллегам и сформированной им научной традиции, запечатленной в целом ряде исследований. Главным же ударом стало подорванное доверие к тиражируемым в медиа результатам научных исследований в целом — мощный вызов качественной журналистике.
Есть ли свет в конце тоннеля?
По мнению голландского исследователя медиа Роналда Фелдхаузена, людям важно показать, какую работу журналисты проделывают, проверяя информацию на ее достоверность, и что эта работа по выявлению правды имеет ценность, за которую люди захотят заплатить.