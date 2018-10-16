Краткий экскурс в историю фейков

Томас Джефферсон писал: «Печальная правда состоит в том, что никакое подавление прессы не смогло бы так основательно навредить нации, как это делает сама пресса, отчаянно предающаяся проституции в пользу лжи. Нельзя верить ничему, что напечатано в газете. Сама истина становится отравленной от одного соприкосновения с этим сосудом».

Много ли правды было в СССР в газете «Правда»?

По мнению журналиста Ивана Жилина, трудно представить, что руководство газеты не знало о катастрофе Boeing 747 авиакомпании Korean Airlines, которая произошла 1 сентября 1983 года, и поэтому журналисты сообщали, что самолет «исчез». Напомню, Boeing, отклонившийся от маршрута, и залетевший в воздушное пространство СССР, был сбит советскими ВВС. Вплоть до 6 сентября советские СМИ сообщали, что самолет покинул воздушное пространство страны, и только 7 сентября в заявлении советского правительства прозвучала информация о том, что Boeing был сбит. При этом само его появление в воздушном пространстве СССР было названо провокацией, а ответственность за ее организацию и гибель 269 человек — возложена на правительство США.

Люди как люди… Но ведь это всегда было