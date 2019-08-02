Факультет журналистики МГУ открывает сезон «Литературных сред» на ВДНХ

7 августа состоится открытие цикла лекций «Литературные среды» в рамках совместной образовательной программы факультета журналистики МГУ и ВДНХ. Преподаватели журфака, признанные эксперты отечественной и зарубежной прозы, расскажут слушателям о малоизвестных фактах из жизни писателей-классиков, их жизненном пути и творческих исканиях, проанализируют знаменитые произведения и ответят на вопросы слушателей.

«Литературные среды» продолжат курс образовательной программы факультета журналистики в музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница» и станут заключительными в этом сезоне. Ранее на ВДНХ прошли «Медиапонедельники» и «Фотосреды».

Расписание «Литературных сред»

• 07.08.19 — профессор, заведующий кафедрой медиалингвистики факультета журналистики МГУ Павел Балдицын. Тема лекции: «Как изменился американский юмор в ХХ веке — от Марка Твена до Вуди Аллена».

Важным элементом американского юмора со времён Марка Твена была зрелищность и смех над собой: комическое слово рождалось изустно, от первого лица и часто прибегало к экстралингвистическим средствам, таким как жест, интонация, мимика и создание шутовской маски автора. Эта тенденция явно усилилась в ХХ веке, когда комедия выплеснулась в кино, на эстраду и на телевидение. При этом, современный юмор функционирует в рамках медиакультуры, которая определяет коллективное авторство и производственный подход, когда необходимо выпускать по фильму в год или делать комическое телевизионное шоу четыре дня в неделю.

• 14.08.19 — профессор факультета журналистики МГУ, литературовед, поэт и телеведущий Игорь Волгин. Тема лекции: «Жена в России больше, чем жена. Парадоксы писательских браков».

В лекции затрагивается проблема семейных отношений русских классиков — Пушкина, Достоевского, Толстого, Маяковского, Булгакова, Мандельштама, драматические истории их брачных союзов. В центре внимания – удивительная судьба Анны Григорьевны Достоевской, сумевшей стать не только верной помощницей своего гениального мужа, но и создавшей знаменательный общественный прецедент.

• 21.08.19 — преподаватель факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук Руслан Поддубцев. Тема: «"А что есть — Пушкин?" Попытка публичного прочтения».

В лекции Руслана Поддубцева предметом разговора станет художественный мир пушкинской лирики как таковой. Известные стихотворения будут проанализированы в отрыве от биографического, общественного и литературного контекста. Неискушенные читатели смогут вступить в эмоциональный диалог с поэтом, а ценители — посмотреть на привычные произведения свежим взглядом.

Начало мероприятий в 19.00

Вход свободный, без предварительной регистрации.

Фото: shutterstock.com; из личного арзива Игоря Волгина; Георгий Никаноров; из личного архива Руслана Поддубцева