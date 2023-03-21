В русской журналистике звание «короля репортажей» прочно закрепилось за московским журналистом, Владимиром Алексеевичем Гиляровским. Он побывал в эпицентре Ходынской катастрофы, когда сотни людей погибли в давке при коронации Николая II, тайно проник в министерский вагон, чтобы осветить «Кукуевсую катастрофу», где в результате халатности подрядчиков обрушилась железная дорога. Но не только Москва может похвастаться звездами в мире журналистики. В Санкт-Петербурге среди репортеров отличились Юлий Осипович Шрейер и Алексей Иванович Свирский. Редакция изучила воспоминания современников, статьи историков и сами публикации журналистов, чтобы рассказать, кто кроме Гиляровского был мастером в жанре репортажа.

«Король петербургских репортеров»

Публицистическая карьера Шрейера началась с работы в газете «Виленский вестник», где он описывал быт и условия жизни крестьян. Но карьерный опыт Юлия Осиповича не ограничивался сферой журналистики. Он успел побывать председателем цензурного комитета в Варшаве, поучаствовать в Севастопольской кампании, позаниматься устройством временно обязанных крестьян и выступить в роли переводчика книги «История польского народа» Генриха Шмитта. Но все же больший вклад Шрейер привнес в развитие журналистики. В 1870 году будущий репортер решил попробовать себя в роли издателя и основал ежедневную газету «Новости», ориентированную на малообразованного читателя. Однако эта идея Шрейера не увенчалась успехом. Через три года он передал право на издание газеты Гесселю Мордухоскому, владельцу типографии на Измайловском проспекте, из-за нехватки средств на содержание своего детища. Несмотря на неудачу с «Новостям» Юлий Осипович нашел другую нишу для воплощения своего журналистского потенциала.