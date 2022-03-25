ФАС начала проверку после роста цен на бумагу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на бумагу. Ведомство уже направило запросы крупнейшим производителям.

В пресс-службе ФАС отметили, что проверки начались после роста числа жалоб от потребителей. «При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования», – добавили в ФАС.

За последнюю неделю жители России столкнулись с дефицитом офисной бумаги для принтеров. Так, пачка листов А4 резко подорожала на 300%. Несколько недель назад упаковку из 500 листов можно было приобрести за 250-280 рублей. Сейчас же ее цена варьируется от 500 до 3000 рублей.

Главной причиной нехватки бумажной продукции являются санкции и логистические проблемы, связанные с доставкой импортных химикатов из Китая. Работу на время приостановил завод в Ленинградской области под маркой SvetoCopy. Кроме того, импорт бумаги и химикатов прекратили некоторые финские и австрийские компании. Например, финская химическая компания Kemira не планирует поставлять хлорат натрия в Россию. В 2021 году на долю России приходилось около 3% общей выручки Kemira, а большую часть рынка по производству бумаги занимали австрийская компания Mondi (Снегурочка, IQ, Xerox, Комус-Документ) и американская компания International Paper (Svetocopy, Ballet).