ФАС оштрафовала Apple за навязывание собственной платежной системы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Apple почти на 1,2 млрд руб. за навязывание использования платежной системы Apple Pay в приложениях российских разработчиков.

В июле прошлого года служба признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. ФАС установила, что правила App Store запрещают разработчикам информировать клиентов о возможности оплаты покупок за пределами магазина приложений, а также использовать альтернативные способы оплаты. Компания требовала от разработчиков удаления ссылок на их ресурсы, иначе не загружала приложения в App Store.

Отмечалось, что размер штрафа ФАС должна была определить в ходе административного расследования. Предполагалось, что его размер составит от 1 до 15% годовой выручки в России.