ФАС оштрафовала НТВ за слишком громкую рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Телекомпанию НТВ» за нарушение громкости звука в рекламе, говорится на сайте ведомства.

В октябре 2020 года ФАС обнаружила, что в эфире телеканала разница в громкости рекламы и передач была выше допустимой. Согласно нормам, уровень звука рекламных блоков не должен превышать уровень остальных фрагментов более, чем на 1,5 дБ.

Теперь НТВ обязан выплатить административный штраф в размере 100 тыс. руб. за нарушение закона «О рекламе». «Телеканал понес административные санкции как распространитель ненадлежащей рекламы», — отмечается в сообщении ФАС.