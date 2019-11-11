ФАС оштрафовала телекомпанию НТВ на 100 тысяч из-за громкой рекламы

Громкость рекламы в эфире телеканала НТВ-Хит значительно превышала разрешенный уровень, телекомпания НТВ оштрафована на 100 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Ранее в ведомстве сообщили о том, что в октябре 2019 года комиссия ведомства признала общество нарушившим требования закона о рекламе и выдала телекомпании как рекламораспространителю на телеканале НТВ-Хит предписание об устранении нарушений. Сотрудники ведомства зафиксировали ряд случаев, когда громкость звука блоков рекламы, анонсов и логотипов телеканала превышала громкость прерываемой ими телепередачи от 1,6 дБ до 5 дБ при допустимых 1,5 дБ. На основание чего материалы разбирательства и были переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.