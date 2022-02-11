ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства

ФАС пришла к выводу, что установленные Google правила YouTube ущемляют интересы пользователей и ограничивают конкуренцию на смежных рынках, сообщили в ведомстве.

В частности, там назвали правила видеохостинга по блокировке контента непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми.

«Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий», — отметили в ФАС.

Компанию признали нарушителем антимонопольного законодательства, ведомство определит для нее штраф во время административного расследования.