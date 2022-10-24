ФАС: реклама в Telegram не подлежит маркировке

На рекламные посты в Telegram требование о маркировке интернет-рекламы, вступившее в силу 1 сентября, распространяться не будет, заявили в ФАС.

Согласно части 16 статьи 18.1 Федерального закона «О рекламе», реклама в интернете должна содержать соответствующую пометку, указание на рекламодателя и (или) его сайт. «При этом требования части 16 статьи 18.1 Федерального закона «О рекламе» не распространяются на рекламу, распространяемую посредством Messenger "Telegram"», — говорится в ответе ФАС.

В Ассоциации блогеров и агентств (АБА) утверждают, что ответ ФАС противоречит опубликованным ранее требованиям Роскомнадзора о маркировке. Сейчас юристы ассоциации готовят уточняющие запросы в ведомства.