ФАС: реклама в Telegram требует маркировки

ФАС уточнила заявление, что рекламу в Telegram не нужно маркировать. По данным ведомства, «реклама в Telegram не требует маркировки в том случае, когда ресурс используется в качестве «мессенджера», для обмена конкретными пользователями сообщениями». То есть, если пользователь рекламирует товар в личных сообщениях, то в маркировке нет необходимости.

Однако, если реклама распространяется через телеграм-каналы на широкую аудиторию, то такая реклама подпадает под действие закона о рекламе и должна соблюдать маркировку.

Напомним, что ранее в ФАС заявили, что на рекламные посты в Telegram требование о маркировке интернет-рекламы, вступившее в силу 1 сентября, распространяться не будет, так как данная платформа — мессенджер.

О том, какие требования обязаны соблюдать рекламодатели в соответствии с обновленными правилами закона «О рекламе», ЖУРНАЛИСТ спрашивал у медиаюриста.