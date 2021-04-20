ФАС возбудила дело в отношении Google из-за доминирующего положения YouTube

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении Google LLC. из-за доминирующего положения на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«ФАС возбудила дело в отношении Google LLC. По мнению ведомства, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Действия Google приводят к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей», — говорится в сообщении.

Ведомство полагает, что такое поведение компании может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках, а также к ущемлению интересов пользователей.

Отмечается, что поводом к проведению расследования послужило заявление Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ). Она пожаловалась на действия Google по внезапной блокировке, удалению контента пользователей и аккаунтов на YouTube. «ФАС России установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. ФАС России полагает, что такое поведение может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках», - пояснили ТАСС в ведомстве.

В рамках рассмотрения дела ФАС России даст оценку действиям Google LLC. и их последствиям для пользователей и создателей контента.