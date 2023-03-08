ФАС возбудила почти 150 дел по жалобам граждан на незаконную рекламу в 2022 году

В 2022 году Федеральная антимонопольная служба возбудила почти 150 дел по результатам жалоб граждан на незаконную рекламу, подсчитали в IT-компании HFLabs.

Эксперты проанализировали выложенную в открытый доступ базу решений ФАС и нашли в ней 148 административных дел, возбужденных в 2022 году из-за нарушения ч.1 ст. 18 Закона «О рекламе». Согласно этой статье, распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на её получение рекламы. Именно с такими жалобами и обращались в ФАС россияне. Чаще всего недовольство вызывали «несанкционированные» звонки (68 дел) и СМС (62 дела).

Как показал проведенный HFLabs анализ, 75% жалоб потребителей в ФАС завершились для компаний-нарушителей штрафами. Поскольку размер штрафов за такие нарушения для юрлиц колеблется от 100 до 500 тыс. рублей, в общей сложности на незаконной рекламе российский бизнес мог потерять от 11 до 56 млн руб.

В первую тройку регионов, где управления ФАС в 2022 году чаще всего возбуждали дела о незаконной рекламе, вошли Новосибирская (34 дела), Кемеровская (18) и Свердловская (17) области. В Москве в прошлом году было возбуждено только одно дело.

В 33% спамеры предлагали россиянам банковские услуги, а в 21% — микрокредиты. В остальных случаях речь шла об услугах связи и предложении иных товаров и услуг.