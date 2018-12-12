Нет у СМИ методов против Ким Кардашьян

Журнал Glamour, принадлежащий издательскому дому Condé Nast, в конце ноября объявил о завершении свей печатной истории. Это известие стоит в целом ряду аналогичных. Издания о красоте и моде особенно сильно пострадали от интернета. В последние несколько лет прекратили или сократили выпуск Self, Teen Vogue, W, Brides. И не только потому, что интернет предлагает более красочные (читай: мультимедийные) средства повествования о красоте и моде, но и потому, что социальные медиа, особенно Инстаграм, взрастили альтернативного посредника между индустрией моды и читателями — инфлюенсеров.

Звезды Инстаграма и прочие бьюти-амбасадоры в соцсетях гораздо более гибки в отношениях с брендами и гораздо более убедительны в общении с аудиторией. Они рассказывают интереснее, показывают на себе и находят нужные интонации. В результате модные бренды отворачиваются от СМИ в пользу влиятельных блогеров, влогеров и инстаграмеров.

СМИ, специализирующиеся на моде, конечно, тоже идут в видео и социальные сети. Но даже если они там и не проигрывают модным инфлюенсерам, то как минимум уже не имеют монополии, как это было еще 20 лет назад, в золотой век модных журналов. В очередной раз выясняется, что залогом успешного бизнеса для СМИ был вовсе не качественный контент, а монополия, которая теперь разрушена интернетом.

Складывается парадоксальная ситуация. Интерес к материалам о моде и красоте не скоращается, а растет. Как показывает исследование CivicScience, люди все больше читают о красоте, но читают не в СМИ. Традиционные СМИ, включая журналы и ТВ, получают теперь всего лишь 8-14 % аудитории, интересующейся модой.