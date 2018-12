Нет у СМИ методов против Ким Кардашьян

Особенно удручающей для СМИ выглядит ситуация в аудиторной нише миллениалов и тинейджеров. Если старшие поколения еще хранят привычку к модным журналам, то молодежь и тинейджеры приходят в мир моды и красоты сразу через Твитер и Инстаграм, где бал правят инфлюенсеры, а не СМИ.

Axios приводит пример: Ким Кардашьян сообщила в своей фамильной передаче Keeping up with the Kardashians, что она построила спальню в своем офисе, чтобы делать рекламные картинки в более интимной обстановке, не выходя, что называется, с работы. Ведущие СМИ уже проигрывают инфлюенсерам в профессиональном настрое. Нет у них методов против Ким Кардашьян.

Любопытно, что инфлюенсеры отъедают у модных СМИ самые богатые и развитые рынки. Скажем, тот же Condé Nast в США убыточен. Доходы получает лишь Condé Nast International — соответственно, за счет развивающихся рынков, где инфлюенсеры еще не стали альтернативным медиа и рекламным каналом, как в США. Из чего можно сделать вывод, что это вопрос времени. Остальные рынки будут идти по пути наиболее развитых. А значит, инфлюенсеры будут вытеснять СМИ из самых популярных и прибыльных ниш, связанных с красотой, модой, жизнью звезд.