В Госдуме предлагают наказывать СМИ за рекламу вредной еды

В Госдуму поступило предложение ввести ответственность СМИ за рекламу вредной еды и пропаганду нездорового образа жизни. С такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров, пишет агентство ТАСС. По его словам, в СМИ появляется очень много рекламы некачественного питания и некачественных лекарств.

Необходимо на законодательном уровне ужесточить меры наказания для СМИ, пропагандирующих порочный образ жизни.

Поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях, закон о рекламе и закон о СМИ. По мнению парламентария, предлагаемая мера поможет воспитать в гражданах приверженность здоровому образу жизни. С ним согласился член думского комитета по охране здоровья Николай Герасименко:

У нас телевидение как раз формирует нездоровый образ жизни.

В конце мая комитет по охране здоровья Госдумы предложил ограничить рекламу газировки, энергетиков, сосисок и колбас. Эти продукты признаны медицинским сообществом вредными, так как вызывают серьезные заболевания при чрезмерном употреблении. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вообще запретить рекламу фастфуда на телевидении, а для подобной рекламы в интернете и печати предложил использовать изображения обезображенных человеческих тел.