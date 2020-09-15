Медиаэксперты зафиксировали «цунами языка вражды и дезинформации» из-за CОVID-19 во всем мире

В рамках фестиваля Институт разнообразия СМИ (MDI) провел интернет-конференцию, в которой эксперты из разных стран проанализировали, как изменились СМИ за время пандемии коронавируса.

Модератором дискуссии выступила директор Института разнообразия СМИ (MDI) Милица Пешич (Великобритания). Открывая встречу, она сказала, что пандемия выявила усиливающееся неравенство разных слоев общества и тотальную агрессию. В Великобритании тысячи людей потеряли работу и оказались на грани нищеты. Особенно незащищенными оказались женщины и дети, так как домашнее насилие в Великобритании за время пандемии возросло на 25%.

Милица Пешич:

— Что происходит в условиях коронавируса с журналистами и медиа?

Джулия Посетти (Австралия — США), Международный центр журналистов (ICFJ):

— Некоторое время назад Международный центр журналистов совместно с Колумбийским университетом и ЮНЕСКО начал большое исследование, связанное с оскорблениями журналистов в интернете по всему миру. Оказалось, что количество преследований, домогательств, оскорблений — особенно женщин журналистов — все время растет. Причем нередко угрозы, которые получает журналистка онлайн, переходят в угрозы офлайн. Это глобальное явление. Еще в 2019 году исследователи выявили эту тенденцию.

Когда началась пандемия, мы увидели, что ненависть к журналистам еще больше увеличилась. Особенно возросло число оскорблений при освещении темы коронавируса и движения «Черные жизни важны» (Black Lives Matter). Увеличилось число расистских комментариев и прямых угроз, которые могут быть в любой момент реализованы. Из чего мы делаем вывод, что журналисты сегодня не в безопасности.

Еще одна тенденция, связанная с пандемией, — это беспрецедентное преследование источников, дающих информацию журналистам. Принимаются разные законы, которые могут быть механизмом для преследования. С другой стороны, законы о дезинформации и фейковых новостях часто ограничивают журналиста в его праве пользоваться разными источниками.

Надежда Ажгихина (Россия), ПЭН — Москва:

— Россия — это часть глобального ландшафта. И у нас есть все те тенденции, о которых говорили коллеги. 30 лет назад в России был принят Закон о СМИ, который обеспечил свободу слова. Но постепенно мы ее теряем. Сегодня я бы выделила три главные проблемы.

Первое — это ограничительные законы. К сожалению, за последние годы было принято более двадцати ограничивающих законов и инициатив, таких как антиэкстремистский закон, закон об иностранных агентах, закон о запрете ЛГБТ-пропаганды и другие. В прошлом году был принят закон о дезинформации и фейках.

Вторая проблема — это выборочное применение законов. Особенно в регионах мы видим нападки на свободу слова и неправомерное использование законодательства.

И третья проблема — это культура безнаказанности и недостаток солидарности среди журналистов.

Что касается закона о дезинформации, то он есть во многих странах. Но в России он был криминализирован, то есть журналист и источник могут понести уголовную ответственность за дезинформацию. Это стало инструментом, который заставил замолчать многие независимые голоса. Сейчас идут уголовные расследования против журналистов, блогеров и даже обычных врачей, желающих донести до аудитории свои конкретные истории о пандемии.

Симон Рафаэл (Германия), Фонд Амадеу Антонио (Amadeu Antonio Stiftung):

— В Германии идет очень много дезинформации о COVID-19, которая распространяется блогерами, телеграм-каналами и пользователями социальных сетей.