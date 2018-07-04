Facebook покупает британскую компанию для борьбы с «фейковыми новостями»

По данным ресурса TechCrunch, Facebook потратит до $ 30 млн на покупку британской компании Bloomsbury AI, занимающуюся разработкой технологий с использованием искусственного интеллекта.

Британская компания, в частности, специализируется на технологии по обработке текстов с использованием естественного языка (NLP), которая позволяет анализировать написанный текст и отвечать на вопросы по этому тексту. Сообщается, что Facebook совершает это приобретение для борьбы с фейковыми новостями в соцсети и дополнительным контролем за качеством контента.

Это еще одна мера Facebook по борьбе c недостоверными новостями после ряда скандалов, связанных со слабым контролем соцсети против фейковых аккаунтов и ботов. В мае стало известно, что Facebook откроет в Барселоне представительство, которое будет бороться с фейковыми новостями, напоминает «Коммерсантъ». Ранее компания открыла подобный центр в немецком Эссене.

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