Facebook начала фильтровать фейки с помощью искусственного интеллекта

Соцсеть Facebook запустила технологию машинного обучения, которая сможет автоматически выявлять и понижать в ленте новостей соцсети страницы с фейковыми новостями, распространяемые с целью заработка, сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на менеджера по продуктам соцсети Тессу Лайонс:

Соцсеть запустила технологию машинного обучения, которая может автоматически выявлять и сокращать охват у страниц, владельцы которых распространяют фейки с целью заработка.

Сообщения пользователя, который поделился фейковым контентом, но сам не является владельцем страницы, распространяющей фейки, будут также скрываться во френдлентах системой, отмечает издание.

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