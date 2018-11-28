Facebook вводит 20 % налог на рекламу в России

Facebook предупредила своих российских пользователей о введении налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20 % при покупке рекламы, сообщается в блоге Facebook.

Преобразование затронет все рекламные аккаунты, которые в качестве страны ведения бизнеса указали Россию. Чтобы продолжить размещение рекламы в соцсети, пользователям необходимо убедиться, что в их настройках указаны корректные данные. Налог будет взиматься независимо от того, в личных или коммерческих целях размещается реклама, отметили в компании.

Facebook подчеркивает, что указывать ИНН необязательно, однако это может облегчить процедуру возмещения НДС с помощью налоговых органов РФ. В соцсети также сообщили, что Facebook не занимается налоговыми консультациями, и порекомендовали обращаться за соответствующей информацией к профильным ведомствам своих стран.

С 1 января 2017 года в РФ вступил в силу закон, согласно которому иностранные компании, торгующие через интернет электронным контентом на территории страны, обязаны уплачивать НДС. Документ получил негласное название «налог на Google».

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