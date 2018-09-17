Facebook начал выявлять дезинформацию на фото и видео

Социальная сеть Facebook во взаимодействии с партнерами 17 стран приступила к выявлению дезинформации на фотографиях и в видеозаписях посредством новых технологий и физических лиц.

В соцсети сообщают, что борьба с дезинформацией была ее приоритетом на протяжении последних двух лет:

До сих пор большинство наших партнеров в области проверки фактов сосредоточивали свое внимание на статьях. Тем не менее мы активно работали с целью разработки новых технологий и партнерских связей с тем, чтобы мы могли заняться и иными формами дезинформации. Сегодня мы подключаем к проверке фото и видео всех наших 27 партнеров в 17 странах мира.

Участники проекта полагаются не только на «самообучающиеся модели, использующие различные сигналы вовлеченности <...> для распознавания потенциально сфабрикованного контента».

Как уточняют в соцсети, с подозрительным фото- и видеоконтентом будут работать 27 компаний, которые занимаются проверкой фактов для Facebook. Все сомнительные публикации будут помечены.

Иллюстрация: shutterstock.com