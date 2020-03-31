Школа газетного дизайна: как страх мешает оформлять газету

Казалось бы, чего общего у страха и оформления газеты? Общее у них одно — взаимосвязь. Качественные графические модели и оригинальные решения в верстке изданий получаются не у тех, у кого много денег, времени и профессионалов. Все самое передовое делают маленькие люди, которые не боятся работы и окрика редактора. Вот так.

А начну я с закрытия одного личного гештальта. К теме оформления он не имеет никакого отношения. А к страху — прямое. В общем, эта история произошла, когда я был маленьким и руководил крохотной газеткой на Урале. Ну, как руководил… Когда я эту газету продал и у нее появился новый начальник, то я понял, что не управлял редакцией, а методично и, главное, с энтузиазмом заколачивал крышку гроба своего издания. При новом владельце и редакторе газета ожила. Ну, во всяком случае, финансово точно. Впрочем, я отвлекся…

Дело было так. Лет двадцать назад случайно наткнулся в интернете на статью в каком-то большом издании про свободу прессы и про ее героев на передовой честного издательского бизнеса. А там в одной из главок про меня. Мол, вот — гордость журналистики, отказался от взятки из рук кандидата в депутаты Госдумы ради честного описания предвыборной программы.

Все — чистая правда. Но, как всегда, есть нюанс…

Все помнят, как в девяностые и начале двухтысячных у нас в стране проходили выборы. Разухабисто и денежно, с кокошниками и излияниями в любви к плебсу. Разве что не с блэкджеком. Ну и персонажи, конечно, соответствующие. У нас одним из кандидатов проходил ставленник Бориса Березовского — помятый щуплый мужичок по фамилии Коданев с целой бригадой политтехнологов. И началось… Концерты, подарки… Ну, что я вам рассказываю. Мы, конечно, все это описываем. Похоже, чересчур натурально. Потому что скоро у меня в кабинете, на стуле с разорванной обивкой, в арендованном офисе сидел один из этих политтехнологов. Попросил закрыть дверь в силу деликатности разговора. И буквально без прелюдий открыл портфель, пошарил в нем рукой и выложил на стол несколько связанных пачек денег. «Пятьсот тысяч только за то, что вы просто не будете про нас писать. Нам не нужно промо. Просто не мешайте», — отчеканил он. Пятьсот тыщ… Мама дорогая… Тогда это был почти годовой бюджет редакции. Помню, моя жигулевская «четверка» стоила 80 тысяч. Получается шесть машин с хвостиком. Я таких денег в жизни не видел. Что полмиллиона, что миллиард — для меня одна сумма. Непостижимая. Я инстинктивно отодвинулся, округлил от страха глаза и попросил этого замечательного человека немедленно уйти. Не помню, как опустошил потом полпачки «Родопи», практически закуривая одну сигарету от другой. Зато помню, как мой зам мне выговаривал за эту трусость: «Ты дурак? Сейчас бы в потолок плевали…» И вот я думаю с высоты прошедшего времени: предложил бы гад не пятьсот, а пятьдесят… Долги по зарплате бы раздал людям.

А кандидата этого, кстати, аккурат во время выборов арестовали. Ну и посадили, конечно. За организацию убийства депутата Госдумы.

Страшно жить…

А верстать не страшно. Корень «серости» и местечковости в оформлении наших изданий в двух причинах — страх и лень. В общем, возвращаемся от вскрытого «скелета» к прямой теме.

С ленью все понятно. Ни одному нормальному человеку не хочется делать лишних телодвижений, если это никак не скажется на зарплате и других постулатах благополучия. Говорят, добра от добра не ищут. Проблема в подмене понятий. Если считать «кривую» графическую модель или недостоверное оформление публикаций добром, то да — тут остается только «умывать руки». Поверьте, никогда у вас не будет выстроенной модели и неординарных оформительских решений, если верстальщики будут время от времени отвлекаться от Minecraft на верстку. Если ваши верстальщики изначально и безнадежно инертные, то лечится это одним — «резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов». Но чаще всего причиной их лени являются корреспонденты и редактор. И вот почему. Многие воспринимают верстальщиков утилитарными техническими работниками, примитивным приложением к мышке и монитору. И они отвечают вам той же монетой. Попробуйте привлечь их к планированию номеров и обсуждению тем. Покажите, что вам действительно важно их мнение. И, возможно, вы будете приятно удивлены результатом такого простого решения, не требующего ни копейки вложений.

Со страхом тоже все очевидно. Если редактор или ответсек зациклены на собственной самодостаточности, то у подчиненных, конечно же, сформируется элементарный страх предлагать решения, которые могут вызвать у руководителя неоднозначную реакцию. Инициатива наказуема. При подобном стиле руководства верстальщики точно обратят свою изобретательность от верстки на условный Minecraft.

Доверяйте людям, даже если эти люди — расхристанные и непричесанные верстальщики. И тогда вы увидите на своих полосах то, что вы видите на иллюстрациях к этому тексту.

Уникальный случай адаптации таблоидной подачи в районной газете. Это газета «Вести» из Новохоперского района Воронежской области. Таблоид — это не кричащие плакатные заголовки, а четко выстроенные короткие форматы. И тут чрезвычайно важна совместная работа всей редакции. Потому что дело касается не только оформления, но и перестройки текстов.

Визуальная подача разъяснительного текста. В то время как многие редакции топят подобные темы в кладбищах своих текстов, пензенский «Молодой ленинец» находит функциональное решение.

Простая по исполнению, но точная и понятная инфографика из газеты «Вести Придонья», тоже из Воронежской области. Сразу в двух измерениях — в числительном и топографическом.

Еще один качественный пример информационного пакета от газеты «Вестник» (город Лесной, Свердловская область).

Полноценный информационный пакет еще от одной районной газеты. Это — «Кантемировский вестник» (не поверите — опять воронежцы). И снова налицо совместная работа журналистов и верстальщиков.

И еще пример простого, как два рубля, но эффективного оформительского решения подачи разъяснительного текста. В то время как многие редакции подобные темы топят в кладбищах своих текстов, пензенский «Молодой ленинец» находит функциональное решение.