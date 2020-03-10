Страх — естественный спутник журналиста

Журналист, если он верен профессии, часто вынужден преодолевать страх оказаться сломленным властью, корпорациями, преступниками, вскрывая их грехи и неподобающее поведение. Тюрьма, высылка из страны, закрытие изданий, высмеивание, травля, физический вред и гибель — это происходило со многими журналистами по всему миру.

Опасность затрагивает не только самих журналистов, но и их семью. «За мной постоянно ходят и следят. Я долго боялся получить по голове в темном переулке. Когда женился, стал переживать и за свою жену», — говорил мне знакомый журналист-расследователь из федерального независимого издания.

Порождения наших страхов: самоцензура, использование псевдонимов (и как следствие — меньшее доверие со стороны аудитории), эмиграция, наконец — уход из профессии.

Немалую роль играет финансовая сторона вопроса. Страх передается рекламодателям, они боятся покупать рекламу у «неблагонадежных» изданий, ведь и сами в итоге могут навлечь на себя гнев в виде внеплановой налоговой проверки или иных методов возмездия. Медиа, которые хотят по-прежнему тыкать острой палкой власть и корпорации, оказываются финансово несостоятельными, ведь культура поддержки таких СМИ деньгами неравнодушных читателей еще не успела сформироваться в большинстве стран. Задушить издание бесконечными судебными исками, которые, даже если их и не удовлетворят, все равно потребуют юридических расходов, времени, нервов.

Журналистская смелость становится не обязательным профессиональным качеством, а редким даром, талантом, граничащим с безумием в глазах коллег. В итоге профессия вымывается, ее ценность для общества падает.

«В то время как политический дискурс порой незаметно, а иногда и вполне даже явно сползает в сторону атмосферы гражданской войны, где журналисты играют роль искупительной жертвы, угроза демократическим моделям общества увеличивается», — так комментировал генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар рейтинг свободы прессы 2019 года, который ежегодно составляет эта организация. «Очевидно, что все люди доброй воли, которые ценят персональные свободы, полученные в ходе истории человечества, обязаны остановить этот механизм страха», — говорил он.